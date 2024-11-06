https://ria.ru/20241106/tramp-1982301248.html
Нетаньяху и Трамп обсудили иранскую угрозу
Нетаньяху и Трамп обсудили иранскую угрозу - РИА Новости, 06.11.2024
Нетаньяху и Трамп обсудили иранскую угрозу
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в среду обсудил с объявившим о своей победе на выборах президента США Дональдом Трампом совместные усилия по обеспечению... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T19:39
2024-11-06T19:39
2024-11-06T19:47
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в среду обсудил с объявившим о своей победе на выборах президента США Дональдом Трампом совместные усилия по обеспечению безопасности Израиля и иранскую угрозу, сообщила канцелярия премьера."Премьер Биньямин Нетаньяху поговорил сегодня вечером с избранным президентом США Дональдом Трампом. Премьер Израиля был одним из первых, кто позвонил избранному американскому президенту. Разговор был теплым и сердечным. Премьер поздравил Трампа с победой на выборах, и они согласились работать вместе ради безопасности Израиля. Они также обсудили иранскую угрозу", - говорится в сообщении.
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в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху и Трамп обсудили иранскую угрозу
Нетаньяху обсудил с Трампом обеспечение безопасности Израиля и иранскую угрозу