https://ria.ru/20241106/tramp-1982301248.html

Нетаньяху и Трамп обсудили иранскую угрозу

Нетаньяху и Трамп обсудили иранскую угрозу - РИА Новости, 06.11.2024

Нетаньяху и Трамп обсудили иранскую угрозу

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в среду обсудил с объявившим о своей победе на выборах президента США Дональдом Трампом совместные усилия по обеспечению... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T19:39

2024-11-06T19:39

2024-11-06T19:47

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дональд трамп

биньямин нетаньяху

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в среду обсудил с объявившим о своей победе на выборах президента США Дональдом Трампом совместные усилия по обеспечению безопасности Израиля и иранскую угрозу, сообщила канцелярия премьера."Премьер Биньямин Нетаньяху поговорил сегодня вечером с избранным президентом США Дональдом Трампом. Премьер Израиля был одним из первых, кто позвонил избранному американскому президенту. Разговор был теплым и сердечным. Премьер поздравил Трампа с победой на выборах, и они согласились работать вместе ради безопасности Израиля. Они также обсудили иранскую угрозу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982294451.html

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в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024