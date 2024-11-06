https://ria.ru/20241106/tramp-1982281895.html

Байден и Харрис готовятся позвонить Трампу, пишет NBC

Байден и Харрис готовятся позвонить Трампу, пишет NBC - РИА Новости, 06.11.2024

Байден и Харрис готовятся позвонить Трампу, пишет NBC

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис и действующий глава государства Джо Байден готовятся позвонить республиканцу Дональду Трампу,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T18:16

2024-11-06T18:16

2024-11-06T18:29

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис и действующий глава государства Джо Байден готовятся позвонить республиканцу Дональду Трампу, чтобы официально признать поражение демократов на президентских выборах, передает телеканал NBC со ссылкой на источники, близкие к штабу Харрис и Белому дому.Согласно информации от двух помощников Харрис, она планирует позвонить Трампу и затем выступить с публичной речью. По их словам, её обращение к нации в данный момент находится в стадии подготовки, и точное время звонка и выступления пока не определено.Президент Байден также собирается позвонить Трампу с поздравлениями и выступить с публичным обращением о результатах выборов, отметил представитель Белого дома. Как сообщили в администрации, Байден планирует предпринять все те шаги, которые Трамп не сделал в 2020 году, когда сам Байден одержал победу: поздравить нового президента, пригласить его в Белый дом и посетить церемонию инаугурации.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/ssha-1981995873.html

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Наталья Макарова

в мире, сша, выборы президента сша — 2024, джо байден, дональд трамп, камала харрис