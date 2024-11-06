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Песков прокомментировал слова Трампа о мире на Украине - РИА Новости, 06.11.2024
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18:05 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tramp-1982278481.html
Песков прокомментировал слова Трампа о мире на Украине
Песков прокомментировал слова Трампа о мире на Украине - РИА Новости, 06.11.2024
Песков прокомментировал слова Трампа о мире на Украине
Судить о позиции Дональда Трампа, который заявлял о желании установить мир на Украине, необходимо по его первым конкретным шагам на посту президента, заявил... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:05
2024-11-06T18:05
в мире
сша
украина
дональд трамп
дмитрий песков
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Судить о позиции Дональда Трампа, который заявлял о желании установить мир на Украине, необходимо по его первым конкретным шагам на посту президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Трамп. "Мы действительно от господина Трампа слышали определённые заявления в ходе предвыборной кампании по украинскому сюжету. И действительно, в отличие от многих других политиков в американском истеблишменте, господин Трамп говорил о желании установить мир. Не о желании продолжать войну до последнего украинца, а установить мир. Этим он значительно отличался от других представителей американского политического небосклона. Но сказано это всё было во время избирательной гонки. Что будет после того, как господин Трамп войдёт в овальный кабинет, мы вместе с вами увидим. Судить обо всём будем по первым официальным заявлениям и по первым конкретным шагам", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что сейчас следует исходить из того, что Джо Байден продолжает оставаться президентом США. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/politico-1982257072.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Песков прокомментировал слова Трампа о мире на Украине

Песков: судить о позиции Трампа по Украине будем по его первым конкретным шагам

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Судить о позиции Дональда Трампа, который заявлял о желании установить мир на Украине, необходимо по его первым конкретным шагам на посту президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Трамп.
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"Мы действительно от господина Трампа слышали определённые заявления в ходе предвыборной кампании по украинскому сюжету. И действительно, в отличие от многих других политиков в американском истеблишменте, господин Трамп говорил о желании установить мир. Не о желании продолжать войну до последнего украинца, а установить мир. Этим он значительно отличался от других представителей американского политического небосклона. Но сказано это всё было во время избирательной гонки. Что будет после того, как господин Трамп войдёт в овальный кабинет, мы вместе с вами увидим. Судить обо всём будем по первым официальным заявлениям и по первым конкретным шагам", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что сейчас следует исходить из того, что Джо Байден продолжает оставаться президентом США.
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Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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В миреСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий ПесковКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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