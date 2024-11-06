https://ria.ru/20241106/tramp-1982267953.html
Американское СМИ сделало заявление о Трампе и Украине
Американское СМИ сделало заявление о Трампе и Украине - РИА Новости, 06.11.2024
Американское СМИ сделало заявление о Трампе и Украине
Президент США Дональд Трамп не говорил ничего определенного о переговорах между Россией и Украиной, пишет New York Times. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:32
2024-11-06T17:32
2024-11-06T17:39
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не говорил ничего определенного о переговорах между Россией и Украиной, пишет New York Times."Трамп не сказал, на каких условиях он будет вести переговоры об остановке боевых действий", — отметил автор.По его мнению, это, а также шаткое положение ВСУ, среди которых растет напряжение и учащаются случаи дезертирства, омрачают шансы Украины на переговоры в свою пользу. Более того, Киев беспокоится, что Трамп положительно отзывался о Владимире Путине и критиковал Владимира Зеленского, отмечается в статье.Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде.Политик прогнозирует, что всего получит более 315 голосов выборщиков. Для победы необходимо 270.Также он сообщил, что республиканцы вернули контроль над сенатом и сохранят палату представителей. Таким образом, партия возглавит конгресс.
https://ria.ru/20241106/zelenskiy-1982159885.html
https://ria.ru/20241106/kiev-1982233955.html
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Американское СМИ сделало заявление о Трампе и Украине
NYT: Трамп не озвучивал конкретных условий переговоров по Украине