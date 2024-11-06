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Американское СМИ сделало заявление о Трампе и Украине - РИА Новости, 06.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:32 06.11.2024 (обновлено: 17:39 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982267953.html
Американское СМИ сделало заявление о Трампе и Украине
Американское СМИ сделало заявление о Трампе и Украине - РИА Новости, 06.11.2024
Американское СМИ сделало заявление о Трампе и Украине
Президент США Дональд Трамп не говорил ничего определенного о переговорах между Россией и Украиной, пишет New York Times. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:32
2024-11-06T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не говорил ничего определенного о переговорах между Россией и Украиной, пишет New York Times."Трамп не сказал, на каких условиях он будет вести переговоры об остановке боевых действий", — отметил автор.По его мнению, это, а также шаткое положение ВСУ, среди которых растет напряжение и учащаются случаи дезертирства, омрачают шансы Украины на переговоры в свою пользу. Более того, Киев беспокоится, что Трамп положительно отзывался о Владимире Путине и критиковал Владимира Зеленского, отмечается в статье.Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде.Политик прогнозирует, что всего получит более 315 голосов выборщиков. Для победы необходимо 270.Также он сообщил, что республиканцы вернули контроль над сенатом и сохранят палату представителей. Таким образом, партия возглавит конгресс.
https://ria.ru/20241106/zelenskiy-1982159885.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024
Американское СМИ сделало заявление о Трампе и Украине

NYT: Трамп не озвучивал конкретных условий переговоров по Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не говорил ничего определенного о переговорах между Россией и Украиной, пишет New York Times.
"Трамп не сказал, на каких условиях он будет вести переговоры об остановке боевых действий", — отметил автор.
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По его мнению, это, а также шаткое положение ВСУ, среди которых растет напряжение и учащаются случаи дезертирства, омрачают шансы Украины на переговоры в свою пользу. Более того, Киев беспокоится, что Трамп положительно отзывался о Владимире Путине и критиковал Владимира Зеленского, отмечается в статье.
Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде.
Политик прогнозирует, что всего получит более 315 голосов выборщиков. Для победы необходимо 270.
Также он сообщил, что республиканцы вернули контроль над сенатом и сохранят палату представителей. Таким образом, партия возглавит конгресс.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВыборы президента США — 2024
 
 
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