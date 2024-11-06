https://ria.ru/20241106/tramp-1982252230.html

Эксперт объяснил, почему Трамп не одержим русофобией

Эксперт объяснил, почему Трамп не одержим русофобией - РИА Новости, 06.11.2024

Эксперт объяснил, почему Трамп не одержим русофобией

Дональд Трамп, в отличие от предшественника, не одержим русофобией и выбирает интересы не оружейной промышленности, а интересы тех, кто инвестировал в Россию и... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:55

2024-11-06T16:55

2024-11-06T16:55

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АФИНЫ, 6 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп, в отличие от предшественника, не одержим русофобией и выбирает интересы не оружейной промышленности, а интересы тех, кто инвестировал в Россию и пострадал от западных санкций против нее из-за Украины. Такое мнение высказал РИА Новости бывший депутат Европарламента и парламента Греции, профессор институтов ЕС в Университете Крита Нотис Мариас. "Новый президент США, похоже, не одержим русофобией, которая преобладала в кругах его предшественника. Согласно заявлениям членов лагеря Трампа, сделанным сразу после его победы на выборах, США должны будут подойти к украинскому вопросу с реализмом, как это сейчас выражается на местах. Тем более что во время своей предвыборной кампании Трамп критиковал Байдена за интенсивное военное и экономическое участие США в украинском вопросе. В отличие от политики холодной войны, проводимой Байденом и Харрисом, Трамп выбирает не интересы оружейной промышленности, а, напротив, интересы тех, кто инвестировал в Россию и пострадал от западных санкций против нее из-за Украины", - сказал Мариас. Однако иллюзий питать не стоит: несмотря на то что в действиях США на международной арене многое изменится, Трамп будет поддерживать "жесткое ядро американских интересов", считает эксперт. По его словам, на политическом уровне борьба на президентских выборах в США была не чем иным, как столкновением между силами американского "этноцентричного капитализма", выразителем которого является Трамп, и силами, поддерживающими глобализацию и "капитализм казино", которые выражены Джо Байденом, Камалой Харрис и элитой Демократической партии США. "Трампа поддержали американские нефтегазовые гиганты и та часть американской промышленности, которая пострадала от открытия рынков в результате глобализации. Наряду с ними Трампа поддержали всевозможные американские миллиардеры, которые выиграли от снижения налогов в первый срок Трампа и ожидают такой же политики во второй срок", - сказал Мариас. Как полагает эксперт, избрание Трампа стало результатом сильной антисистемной тенденции в американском обществе, его реакцией против программы woke-культуры, а также экономического кризиса и инфляции, поразивших экономику. "Своим голосованием американцы хотели наказать устоявшиеся власти, в первую очередь Демократическую партию, которая, руководствуясь политикой Байдена "Америка возвращается", поддержала военное вмешательство США и стран НАТО на Украине. Дональд Трамп апеллировал к аудитории белых малообразованных американцев, то есть к представителям нижнего и среднего классов, которые выступают против экономической глобализации и всего, что она влечет за собой: конкуренции с азиатскими предприятиями, притока иммигрантов и так далее", - сказал Нотис Мариас. Он отметил, что американские избиратели, проголосовавшие за Трампа, принадлежат к тем социальным слоям, которые не связаны ни с крупными сельскохозяйственными и промышленными интересами США, ни с интересами в сфере услуг, финансовой сфере, военно-промышленном комплексе, компаниях по производству оружия и гигантах "зеленого" перехода. "Они проголосовали за него именно потому, что он обещал более протекционистскую торговую политику, новый меркантилизм и своеобразный экономический национализм, чтобы противостоять экономическому подъему Китая и стран БРИКС", - сказал Мариас. "Это первая главная особенность внешней политики Трампа, от которого ждут усиления соперничества США с Китаем, введения новых тарифов на импорт китайской продукции в США и решительного разворота американских военных, дипломатических и экономических интересов в Индо-Тихоокеанском регионе, стремления закрыть различные фронты американского участия на Ближнем Востоке и Украине", - заявил профессор. По его словам, вторая особенность связана с российско-американскими отношениями, о которых он высказался, и третья - с Европой. "Сдвиг Трампа в сторону возрождения "национального государства" как ключевого игрока на мировой арене и последующий пересмотр любых представлений о многосторонних международных соглашениях и транснациональных экономических блоках, как ожидается, окажут влияние на отношение США к ЕС. Другими словами, важна точка зрения команды Трампа, которая смотрит на ЕС как 27 независимых государств, а не как единое целое, и в то же время ожидается, что она инициирует введение новых тарифов против европейских товаров", - сказал Мариас. По его мнению, в связи с тем, что Трамп отдает предпочтение "национальному государству", ожидается, что он не будет поддерживать модель "европейской интеграции". "Это означает возможный разрыв отношений между США и ЕС и поощрение прямых отношений между США и странами-членами ЕС без посредничества Брюсселя", - полагает он. "В этом контексте ожидается, что Трамп будет оказывать большее давление на страны-члены НАТО, вынуждая их брать на себя еще большее бремя поддержки своей обороны, что, по сути, еще больше усилит переход ЕС к "военной экономике", что означает повышение налогов, сокращение расходов на социальную политику, жесткую экономию, насильственную фискальную корректировку в еврозоне, новые меморандумы о взаимопонимании и резкое сокращение экономической и военной поддержки Украины со стороны Брюсселя", - сказал Нотис Мариас. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, нотис мариас, джо байден, евросоюз, нато, европарламент