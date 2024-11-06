Вучич считает, что Трамп попытается отдалить Россию от Китая
Вучич: Трамп будет добиваться мира на Украине, чтобы отдалить Россию от Китая
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 ноя - РИА Новости. Побеждающий на выборах президента США Дональд Трамп будет добиваться мира на Украине, чтобы отдалить Россию от КНР и ослабить связи Китая с мировыми державами, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Уверен, что Дональд Трамп попытается отдалить Россию от Китая и поэтому будет как можно скорее добиваться мира на Украине, чтобы снизить потенциал сотрудничества КНР с большими и мощными странами", - заявил Вучич в среду в ходе визита премьера Чехии Петра Фиалы в Белград.
По его словам Сербия, которая является одним из самых активных стратегических партнеров КНР в Европе, попадет под дополнительное американское давление.
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"Для нас это будет время вызовов, потому что США видят в КНР своего стратегического противника на глобальной сцене, и мы окажемся под давлением, чтобы снизить свой уровень отношений с КНР, такова наша стратегическая оценка. Я бы хотел ошибиться по этому вопросу, но боюсь, что не ошибаюсь... Мы продолжим свое хорошее сотрудничество с КНР по китайскому присутствию и инвестициям", - подчеркнул сербский лидер.
Отношения России и Китая стали важнейшим фактором сохранения стратегической стабильности в мире, они определяют движение стран мирового большинства к новым реалиям многополярности, заявил ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов.