https://ria.ru/20241106/tramp-1982244862.html

В Алжире оценили шансы Трампа остановить войну в Газе и Ливане

В Алжире оценили шансы Трампа остановить войну в Газе и Ливане - РИА Новости, 06.11.2024

В Алжире оценили шансы Трампа остановить войну в Газе и Ливане

Дональд Трамп после победы на президентских выборах в США способен выполнить свои обещания и остановить войну в секторе Газа и Ливане, но так, чтобы в выигрыше... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:38

2024-11-06T16:38

2024-11-06T16:38

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АЛЖИР, 6 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп после победы на президентских выборах в США способен выполнить свои обещания и остановить войну в секторе Газа и Ливане, но так, чтобы в выигрыше остался Израиль, заявил РИА Новости вице-спикер алжирского парламента Сулейман Зеркани. По итогам выборов Трамп заявил своим сторонникам, что планирует не развязывать войны, а положить им конец. "Трамп пообещал остановить войну в Газе и Ливане. Полагаю, это будет сделано, однако таким образом, чтобы союзник США в лице (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху выглядел выигравшей стороной", - сказал алжирский политик. Говоря о политике США по отношению к арабским странам в целом, Зеркани посчитал, что принципиальных различий между Трампом и Камалой Харрис в этой сфере нет. "Трамп и Харрис - две стороны одной медали… Их волнуют исключительно интересы США… и Израиля. С победой Трампа могут произойти какие-то внешние изменения, но содержание не изменится", - предположил он. По оценкам алжирского политика, предыдущий президентский срок Трампа был сложным периодом для арабского мира, в том числе из-за сильного давления Вашингтона, пытавшегося продвинуть процесс нормализации отношений арабских стран с Израилем. Сейчас ситуация отличается лишь тем, что США стали "еще более явно декларировать" поддержку Израилю, считает Зеркани. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html

https://ria.ru/20241031/tramp-1981038923.html

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в мире, сша, израиль, ливан, дональд трамп, камала харрис, nbc