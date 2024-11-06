https://ria.ru/20241106/tramp-1982238590.html

СМИ: победа Трампа не изменит американскую политику на Ближнем Востоке

СМИ: победа Трампа не изменит американскую политику на Ближнем Востоке - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ: победа Трампа не изменит американскую политику на Ближнем Востоке

Победа кандидата от республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США не повлияет на ставшую традиционной внешнюю политику США в регионе,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:15

2024-11-06T16:15

2024-11-06T16:15

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Победа кандидата от республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США не повлияет на ставшую традиционной внешнюю политику США в регионе, основой которой стала поддержка Израиля, пишут арабские СМИ. Так, в египетском издании "Аль-йом аль-Сабаа" подчеркнули, что основой политики США в ближневосточном регионе является "полная, непрерывная и безоговорочная" поддержка Израиля, что в свою очередь исключает каких-либо решительных мер по урегулированию ситуации в регионе вне зависимости от результатов выборов. "Может показаться, что разница между Трампом и Харрис в этом вопросе (урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке - ред.) заключается в риторике, используемой ими обоими, но при том их политика очень похожа", - пишет Аль-йом аль-Сабаа. В этой связи политический аналитик Хазем Айяд в разговоре с агентством "Палестинский информационный центр" отметил, что ближневосточная политика обоих кандидатов, Трампа и Харрис, соответствует традиционной политики США на Ближнем Востоке, в связи с чем эксперт преуменьшил влияние результатов выборов в США на разрядку кризиса в регионе и прекращение агрессии в секторе Газа. Также, по мнению ряда арабских СМИ, поддержка демократической партией военной операции Израиля в секторе Газа и Ливане сказалась на результате выборов в колеблющимся штате Мичиган, где на момент написания лидирует республиканский кандидат с 50,1% голосов простив 48,1% в пользу Харрис. В "Аль-йом аль-Сабаа" отметили ключевую роль, которую сыграли избиратели мусульмане и арабы на итоги голосования в Мичиган, где проживают крупные мусульманская и арабская диаспоры. Телеканал "Аль-Джазира" также осветил митинг против демократического кандидата, проведённого накануне голосования в городе Даллас штата Техас под лозунгом "Нет голосам в пользу сторонников геноцида", на который протестующие вышли с флагами Палестины и Ливана. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241106/peskov-1982178948.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982202570.html

https://ria.ru/20241106/rada-1982208273.html

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