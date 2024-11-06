Эксперт рассказала о последствиях победы Трампа на выборах
Экономист Новикова: Трамп ухудшит экономику Европы
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дональду Трампу, объявившему о победе на выборах президента США, придется решать множество экономических проблем, одним из решений может быть привлечение европейских компаний и специалистов на американский рынок, что приведет к дальнейшей деиндустриализации Европы и ухудшению экономического положения региона, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
"Ему (Трампу - ред.) придется решать большое количество проблем, связанных с экономической ситуацией как внутри страны, так и за ее пределами (речь идет о позициях Америки в глобальных цепочках создания стоимости). ... Продолжится привлечение европейских компаний и лучших специалистов в области новейших технологий на американский рынок, поэтому для Европы ситуация только ухудшится, продолжится процесс деиндустриализации всего европейского рынка", - считает Новикова.
Она добавила, что в свой предыдущий срок Трамп уделял большое внимание развитию внутреннего рынка США, с чем как раз и связана программа по возвращению американского бизнеса в страну, увеличению пошлин для китайских товаров, поступающих на американский рынок, и другие инструменты, связанные с защитой национального рынка.
Кроме того, Трампу на новом сроке нужно будет что-то делать с процессом дедолларизации и усиления роли БРИКС. Объем долларовой массы в мировой экономике серьезно снижается, а госдолг Штатов при этом в следующем году достигнет 40 триллионов долларов. "Контроль над государственным долгом у правительства США давно потерян, он увеличивается в геометрической прогрессии, а значит любое неловкое движение, и мы станем свидетелями дефолта американской экономики и кризиса всей мировой экономики", - обратила внимание Новикова.
"Таким образом, Трампу предстоит столкнуться со множеством экономических проблем, от решения которых будет зависеть положение американской экономики. И речь здесь не идет о каком-либо экономическом процветании страны, а скорее об удержании текущих позиций", - заключила она.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Итоги президентских выборов в США
Вчера, 16:26