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Эксперт рассказала о последствиях победы Трампа на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
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16:10 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tramp-1982236615.html
Эксперт рассказала о последствиях победы Трампа на выборах
Эксперт рассказала о последствиях победы Трампа на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Эксперт рассказала о последствиях победы Трампа на выборах
Дональду Трампу, объявившему о победе на выборах президента США, придется решать множество экономических проблем, одним из решений может быть привлечение... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:10
2024-11-06T16:10
сша
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америка
дональд трамп
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брикс
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дональду Трампу, объявившему о победе на выборах президента США, придется решать множество экономических проблем, одним из решений может быть привлечение европейских компаний и специалистов на американский рынок, что приведет к дальнейшей деиндустриализации Европы и ухудшению экономического положения региона, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. "Ему (Трампу - ред.) придется решать большое количество проблем, связанных с экономической ситуацией как внутри страны, так и за ее пределами (речь идет о позициях Америки в глобальных цепочках создания стоимости). ... Продолжится привлечение европейских компаний и лучших специалистов в области новейших технологий на американский рынок, поэтому для Европы ситуация только ухудшится, продолжится процесс деиндустриализации всего европейского рынка", - считает Новикова. Она добавила, что в свой предыдущий срок Трамп уделял большое внимание развитию внутреннего рынка США, с чем как раз и связана программа по возвращению американского бизнеса в страну, увеличению пошлин для китайских товаров, поступающих на американский рынок, и другие инструменты, связанные с защитой национального рынка. Кроме того, Трампу на новом сроке нужно будет что-то делать с процессом дедолларизации и усиления роли БРИКС. Объем долларовой массы в мировой экономике серьезно снижается, а госдолг Штатов при этом в следующем году достигнет 40 триллионов долларов. "Контроль над государственным долгом у правительства США давно потерян, он увеличивается в геометрической прогрессии, а значит любое неловкое движение, и мы станем свидетелями дефолта американской экономики и кризиса всей мировой экономики", - обратила внимание Новикова. "Таким образом, Трампу предстоит столкнуться со множеством экономических проблем, от решения которых будет зависеть положение американской экономики. И речь здесь не идет о каком-либо экономическом процветании страны, а скорее об удержании текущих позиций", - заключила она. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/peskov-1982175003.html
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сша, европа, америка, дональд трамп, камала харрис, рэу имени г. в. плеханова, брикс, выборы президента сша — 2024
США, Европа, Америка, Дональд Трамп, Камала Харрис, РЭУ имени Г. В. Плеханова, БРИКС, Выборы президента США — 2024
Эксперт рассказала о последствиях победы Трампа на выборах

Экономист Новикова: Трамп ухудшит экономику Европы

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дональду Трампу, объявившему о победе на выборах президента США, придется решать множество экономических проблем, одним из решений может быть привлечение европейских компаний и специалистов на американский рынок, что приведет к дальнейшей деиндустриализации Европы и ухудшению экономического положения региона, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
"Ему (Трампу - ред.) придется решать большое количество проблем, связанных с экономической ситуацией как внутри страны, так и за ее пределами (речь идет о позициях Америки в глобальных цепочках создания стоимости). ... Продолжится привлечение европейских компаний и лучших специалистов в области новейших технологий на американский рынок, поэтому для Европы ситуация только ухудшится, продолжится процесс деиндустриализации всего европейского рынка", - считает Новикова.
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Она добавила, что в свой предыдущий срок Трамп уделял большое внимание развитию внутреннего рынка США, с чем как раз и связана программа по возвращению американского бизнеса в страну, увеличению пошлин для китайских товаров, поступающих на американский рынок, и другие инструменты, связанные с защитой национального рынка.
Кроме того, Трампу на новом сроке нужно будет что-то делать с процессом дедолларизации и усиления роли БРИКС. Объем долларовой массы в мировой экономике серьезно снижается, а госдолг Штатов при этом в следующем году достигнет 40 триллионов долларов. "Контроль над государственным долгом у правительства США давно потерян, он увеличивается в геометрической прогрессии, а значит любое неловкое движение, и мы станем свидетелями дефолта американской экономики и кризиса всей мировой экономики", - обратила внимание Новикова.
"Таким образом, Трампу предстоит столкнуться со множеством экономических проблем, от решения которых будет зависеть положение американской экономики. И речь здесь не идет о каком-либо экономическом процветании страны, а скорее об удержании текущих позиций", - заключила она.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Итоги президентских выборов в США
Итоги президентских выборов в США
Вчера, 16:26
 
СШАЕвропаАмерикаДональд ТрампКамала ХаррисРЭУ имени Г. В. ПлехановаБРИКСВыборы президента США — 2024
 
 
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