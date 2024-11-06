https://ria.ru/20241106/tramp-1982236615.html

Эксперт рассказала о последствиях победы Трампа на выборах

Эксперт рассказала о последствиях победы Трампа на выборах - РИА Новости, 06.11.2024

Эксперт рассказала о последствиях победы Трампа на выборах

Дональду Трампу, объявившему о победе на выборах президента США, придется решать множество экономических проблем, одним из решений может быть привлечение... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:10

2024-11-06T16:10

2024-11-06T16:10

сша

европа

америка

дональд трамп

камала харрис

рэу имени г. в. плеханова

брикс

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дональду Трампу, объявившему о победе на выборах президента США, придется решать множество экономических проблем, одним из решений может быть привлечение европейских компаний и специалистов на американский рынок, что приведет к дальнейшей деиндустриализации Европы и ухудшению экономического положения региона, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. "Ему (Трампу - ред.) придется решать большое количество проблем, связанных с экономической ситуацией как внутри страны, так и за ее пределами (речь идет о позициях Америки в глобальных цепочках создания стоимости). ... Продолжится привлечение европейских компаний и лучших специалистов в области новейших технологий на американский рынок, поэтому для Европы ситуация только ухудшится, продолжится процесс деиндустриализации всего европейского рынка", - считает Новикова. Она добавила, что в свой предыдущий срок Трамп уделял большое внимание развитию внутреннего рынка США, с чем как раз и связана программа по возвращению американского бизнеса в страну, увеличению пошлин для китайских товаров, поступающих на американский рынок, и другие инструменты, связанные с защитой национального рынка. Кроме того, Трампу на новом сроке нужно будет что-то делать с процессом дедолларизации и усиления роли БРИКС. Объем долларовой массы в мировой экономике серьезно снижается, а госдолг Штатов при этом в следующем году достигнет 40 триллионов долларов. "Контроль над государственным долгом у правительства США давно потерян, он увеличивается в геометрической прогрессии, а значит любое неловкое движение, и мы станем свидетелями дефолта американской экономики и кризиса всей мировой экономики", - обратила внимание Новикова. "Таким образом, Трампу предстоит столкнуться со множеством экономических проблем, от решения которых будет зависеть положение американской экономики. И речь здесь не идет о каком-либо экономическом процветании страны, а скорее об удержании текущих позиций", - заключила она. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/peskov-1982175003.html

https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html

сша

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сша, европа, америка, дональд трамп, камала харрис, рэу имени г. в. плеханова, брикс, выборы президента сша — 2024