https://ria.ru/20241106/tramp-1982227206.html

Президент Палестины поздравил Трампа с победой

Президент Палестины поздравил Трампа с победой - РИА Новости, 06.11.2024

Президент Палестины поздравил Трампа с победой

Президент Палестины Махмуд Аббас поздравил, объявившего себя избранным президентом США, Дональда Трампа с победой на выборах, выразив уверенность, что США при... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:49

2024-11-06T15:49

2024-11-06T15:49

в мире

сша

палестина

дональд трамп

махмуд аббас

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас поздравил, объявившего себя избранным президентом США, Дональда Трампа с победой на выборах, выразив уверенность, что США при Трампе поддержат "законные чаяния палестинского народа", передает палестинское информационное агентство WAFA. "Президент Государства Палестина Махмуд Аббас поздравил в среду Дональда Трампа с его избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки и пожелал ему успехов... Президент сказал: "Мы останемся непоколебимы в нашей приверженности миру, и мы уверены, что под вашим руководством США поддержат законные чаяния палестинского народа", - говорится в сообщении агентства. Президент Аббас отметил, что желает работать с президентом Трампом во имя мира и безопасности в регионе, и подчеркнул приверженность палестинцев "добиваться свободы, самоопределения и государственности в соответствии с международным правом". Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, палестина, дональд трамп, махмуд аббас, камала харрис, выборы президента сша — 2024