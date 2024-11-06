Президент Палестины поздравил Трампа с победой
WAFA: Аббас уверен, что США поддержат "законные чаяния палестинского народа"
Президент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас поздравил, объявившего себя избранным президентом США, Дональда Трампа с победой на выборах, выразив уверенность, что США при Трампе поддержат "законные чаяния палестинского народа", передает палестинское информационное агентство WAFA.
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"Президент Государства Палестина Махмуд Аббас поздравил в среду Дональда Трампа с его избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки и пожелал ему успехов... Президент сказал: "Мы останемся непоколебимы в нашей приверженности миру, и мы уверены, что под вашим руководством США поддержат законные чаяния палестинского народа", - говорится в сообщении агентства.
Президент Аббас отметил, что желает работать с президентом Трампом во имя мира и безопасности в регионе, и подчеркнул приверженность палестинцев "добиваться свободы, самоопределения и государственности в соответствии с международным правом".
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.