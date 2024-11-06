Рейтинг@Mail.ru
Президент Палестины поздравил Трампа с победой - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tramp-1982227206.html
Президент Палестины поздравил Трампа с победой
Президент Палестины поздравил Трампа с победой - РИА Новости, 06.11.2024
Президент Палестины поздравил Трампа с победой
Президент Палестины Махмуд Аббас поздравил, объявившего себя избранным президентом США, Дональда Трампа с победой на выборах, выразив уверенность, что США при... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:49
2024-11-06T15:49
в мире
сша
палестина
дональд трамп
махмуд аббас
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965958502_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_bef343be30c5b5e670045e7d1c6a46e2.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас поздравил, объявившего себя избранным президентом США, Дональда Трампа с победой на выборах, выразив уверенность, что США при Трампе поддержат "законные чаяния палестинского народа", передает палестинское информационное агентство WAFA. "Президент Государства Палестина Махмуд Аббас поздравил в среду Дональда Трампа с его избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки и пожелал ему успехов... Президент сказал: "Мы останемся непоколебимы в нашей приверженности миру, и мы уверены, что под вашим руководством США поддержат законные чаяния палестинского народа", - говорится в сообщении агентства. Президент Аббас отметил, что желает работать с президентом Трампом во имя мира и безопасности в регионе, и подчеркнул приверженность палестинцев "добиваться свободы, самоопределения и государственности в соответствии с международным правом". Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982217182.html
сша
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965958502_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d53267710b6cd6d8b05be15678241cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, палестина, дональд трамп, махмуд аббас, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Палестина, Дональд Трамп, Махмуд Аббас, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Президент Палестины поздравил Трампа с победой

WAFA: Аббас уверен, что США поддержат "законные чаяния палестинского народа"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас поздравил, объявившего себя избранным президентом США, Дональда Трампа с победой на выборах, выразив уверенность, что США при Трампе поддержат "законные чаяния палестинского народа", передает палестинское информационное агентство WAFA.
«
"Президент Государства Палестина Махмуд Аббас поздравил в среду Дональда Трампа с его избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки и пожелал ему успехов... Президент сказал: "Мы останемся непоколебимы в нашей приверженности миру, и мы уверены, что под вашим руководством США поддержат законные чаяния палестинского народа", - говорится в сообщении агентства.
Президент Аббас отметил, что желает работать с президентом Трампом во имя мира и безопасности в регионе, и подчеркнул приверженность палестинцев "добиваться свободы, самоопределения и государственности в соответствии с международным правом".
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Проигрыш Харрис на выборах объяснили "проклятием Зеленского"
Вчера, 15:27
 
В миреСШАПалестинаДональд ТрампМахмуд АббасКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала