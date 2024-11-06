https://ria.ru/20241106/tramp-1982209138.html
Журнал Time назвал Трампа избранным президентом
Журнал Time назвал Трампа избранным президентом - РИА Новости, 06.11.2024
Журнал Time назвал Трампа избранным президентом
Американский журнал Time поместил на обложку второго ноябрьского выпуска изображение с объявившим о победе на выборах президента США Дональдом Трампом,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:01
2024-11-06T15:01
2024-11-06T15:01
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Американский журнал Time поместил на обложку второго ноябрьского выпуска изображение с объявившим о победе на выборах президента США Дональдом Трампом, сделанное во время его победной речи. На обложке, опубликованной в соцсети X и в статье под названием "Как Трамп победил", будущий 47-й американский лидер изображен во время произнесения своей победной речи. Политик стоит на трибуне, улыбаясь, на фоне множества американских флагов. На обложке также написано: "Избранный президент Дональд Трамп". "Новая обложка Time: как Дональд Трамп сделал это - снова", - говорится в сообщении над обложкой журнала в соцсети X. Номер появится в продаже 25 ноября. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Журнал Time назвал Трампа избранным президентом
Журнал Time представил обложку с Трампом, назвав его избранным президентом