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Трамп "потанцевал" после оглашения результатов выборов - РИА Новости, 06.11.2024
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14:36 06.11.2024 (обновлено: 14:43 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982202570.html
Трамп "потанцевал" после оглашения результатов выборов
Трамп "потанцевал" после оглашения результатов выборов - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп "потанцевал" после оглашения результатов выборов
Победивший на выборах в президенты США Дональд Трамп закончил свою речь после оглашения результатов исполнением "победного танца". РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:36
2024-11-06T14:43
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Победивший на выборах в президенты США Дональд Трамп закончил свою речь после оглашения результатов исполнением "победного танца".После выступления в поместье Мар-а-Лаго политик начал немного пританцовывать под песню YMCA группы Village People.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Трамп выдвигал свою кандидатуру от республиканцев.По прогнозам американских СМИ, Трамп набирает необходимое число голосов выборщиков для победы над представительницей демократов.
https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html
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Танец, которым Дональд Трамп завершил свое выступление во Флориде
Танец, которым Дональд Трамп завершил свое выступление во Флориде.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп "потанцевал" после оглашения результатов выборов

Трамп исполнил победный танец в Мар-а-Лаго под песню YMCA

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Победивший на выборах в президенты США Дональд Трамп закончил свою речь после оглашения результатов исполнением "победного танца".
После выступления в поместье Мар-а-Лаго политик начал немного пританцовывать под песню YMCA группы Village People.
Итоги президентских выборов в США
Итоги президентских выборов в США
Вчера, 16:26
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Трамп выдвигал свою кандидатуру от республиканцев.
По прогнозам американских СМИ, Трамп набирает необходимое число голосов выборщиков для победы над представительницей демократов.
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В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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