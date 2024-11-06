https://ria.ru/20241106/tramp-1982202570.html

Трамп "потанцевал" после оглашения результатов выборов

Трамп "потанцевал" после оглашения результатов выборов - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп "потанцевал" после оглашения результатов выборов

Победивший на выборах в президенты США Дональд Трамп закончил свою речь после оглашения результатов исполнением "победного танца". РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:36

2024-11-06T14:36

2024-11-06T14:43

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Победивший на выборах в президенты США Дональд Трамп закончил свою речь после оглашения результатов исполнением "победного танца".После выступления в поместье Мар-а-Лаго политик начал немного пританцовывать под песню YMCA группы Village People.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Трамп выдвигал свою кандидатуру от республиканцев.По прогнозам американских СМИ, Трамп набирает необходимое число голосов выборщиков для победы над представительницей демократов.

https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html

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Танец, которым Дональд Трамп завершил свое выступление во Флориде Танец, которым Дональд Трамп завершил свое выступление во Флориде. 2024-11-06T14:36 true PT0M33S

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024