https://ria.ru/20241106/tramp-1982202570.html
Трамп "потанцевал" после оглашения результатов выборов
Трамп "потанцевал" после оглашения результатов выборов - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп "потанцевал" после оглашения результатов выборов
Победивший на выборах в президенты США Дональд Трамп закончил свою речь после оглашения результатов исполнением "победного танца". РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:36
2024-11-06T14:36
2024-11-06T14:43
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выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Победивший на выборах в президенты США Дональд Трамп закончил свою речь после оглашения результатов исполнением "победного танца".После выступления в поместье Мар-а-Лаго политик начал немного пританцовывать под песню YMCA группы Village People.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Трамп выдвигал свою кандидатуру от республиканцев.По прогнозам американских СМИ, Трамп набирает необходимое число голосов выборщиков для победы над представительницей демократов.
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Танец, которым Дональд Трамп завершил свое выступление во Флориде
Танец, которым Дональд Трамп завершил свое выступление во Флориде.
2024-11-06T14:36
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп "потанцевал" после оглашения результатов выборов
Трамп исполнил победный танец в Мар-а-Лаго под песню YMCA