В ЕС, комментируя победу Трампа, заявили, что пока продолжат помогать Киеву
Стано: власть в США сменится в 2025 году, помощь Киеву продолжится
Флаги стран Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. В ЕС после победы Дональда Трампа на выборах президента США заявили, что продолжают поддержку Украины и напомнили, что смена администрации в США произойдет только в 2025 году.
Накануне источник в ЕС заявил журналистам, что в Брюсселе все ждут итогов американских выборов, поскольку от них напрямую будет зависеть будущий уровень поддержки Украины со стороны европейских государств. Он допустил, что ряд европейских столиц могут пересмотреть свое отношение к целесообразности продолжения такой помощи.
"Во-первых, не стоит предвосхищать события, смена администрации в США произойдет только в следующем году. Во-вторых, мы неоднократно говорили, что мы имеем обязательства и едины в намерении продолжать поддержку Украины", - заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, отвечая на вопрос о том, что будет делать Брюссель в случае, если Трамп будет сокращать помощь Украине.
Примечательно, что лидеры институтов ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте в своих поздравлениях Трампу ранее в среду не упомянули Украину в качестве сферы для продолжения сотрудничества между ЕС и США.
В Америке победила реальность
Вчера, 08:00
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.