https://ria.ru/20241106/tramp-1982200729.html

В ЕС, комментируя победу Трампа, заявили, что пока продолжат помогать Киеву

В ЕС, комментируя победу Трампа, заявили, что пока продолжат помогать Киеву - РИА Новости, 06.11.2024

В ЕС, комментируя победу Трампа, заявили, что пока продолжат помогать Киеву

В ЕС после победы Дональда Трампа на выборах президента США заявили, что продолжают поддержку Украины и напомнили, что смена администрации в США произойдет... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:30

2024-11-06T14:30

2024-11-06T14:32

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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. В ЕС после победы Дональда Трампа на выборах президента США заявили, что продолжают поддержку Украины и напомнили, что смена администрации в США произойдет только в 2025 году. Накануне источник в ЕС заявил журналистам, что в Брюсселе все ждут итогов американских выборов, поскольку от них напрямую будет зависеть будущий уровень поддержки Украины со стороны европейских государств. Он допустил, что ряд европейских столиц могут пересмотреть свое отношение к целесообразности продолжения такой помощи. "Во-первых, не стоит предвосхищать события, смена администрации в США произойдет только в следующем году. Во-вторых, мы неоднократно говорили, что мы имеем обязательства и едины в намерении продолжать поддержку Украины", - заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, отвечая на вопрос о том, что будет делать Брюссель в случае, если Трамп будет сокращать помощь Украине. Примечательно, что лидеры институтов ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте в своих поздравлениях Трампу ранее в среду не упомянули Украину в качестве сферы для продолжения сотрудничества между ЕС и США. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, петер стано, евросоюз, выборы президента сша — 2024