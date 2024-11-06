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В МИД России прокомментировали победу Трампа на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
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14:26 06.11.2024 (обновлено: 14:51 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982200233.html
В МИД России прокомментировали победу Трампа на выборах
В МИД России прокомментировали победу Трампа на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
В МИД России прокомментировали победу Трампа на выборах
Победа Трампа на выборах отражает недовольство американцев итогами правления президента страны Джо Байдена, а также предвыборной программой демократической... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:26
2024-11-06T14:51
выборы президента сша — 2024
в мире
россия
сша
дональд трамп
джо байден
камала харрис
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Победа Трампа на выборах отражает недовольство американцев итогами правления президента страны Джо Байдена, а также предвыборной программой демократической партии, предложенной Камалой Харрис, заявили в МИД России в связи с выборами в США.В МИД России также отметили, что Трамп в своей предвыборной кампании сделал ставку на действительно волнующие избирателей вопросы экономики и нелегальной миграции в противовес глобалистскому курсу Белого дома.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html
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выборы президента сша — 2024, в мире, россия, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис
Выборы президента США — 2024, В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис
В МИД России прокомментировали победу Трампа на выборах

МИД России: победа Трампа на выборах отражает недовольство правлением Байдена

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Победа Трампа на выборах отражает недовольство американцев итогами правления президента страны Джо Байдена, а также предвыборной программой демократической партии, предложенной Камалой Харрис, заявили в МИД России в связи с выборами в США.
В МИД России также отметили, что Трамп в своей предвыборной кампании сделал ставку на действительно волнующие избирателей вопросы экономики и нелегальной миграции в противовес глобалистскому курсу Белого дома.
Итоги президентских выборов в США
Итоги президентских выборов в США
Вчера, 16:26
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Танец, которым Дональд Трамп завершил свое выступление во Флориде - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Трамп "потанцевал" после оглашения результатов выборов
Вчера, 14:36
 
Выборы президента США — 2024В миреРоссияСШАДональд ТрампДжо БайденКамала Харрис
 
 
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