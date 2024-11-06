https://ria.ru/20241106/tramp-1982200233.html

В МИД России прокомментировали победу Трампа на выборах

В МИД России прокомментировали победу Трампа на выборах - РИА Новости, 06.11.2024

В МИД России прокомментировали победу Трампа на выборах

Победа Трампа на выборах отражает недовольство американцев итогами правления президента страны Джо Байдена, а также предвыборной программой демократической... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:26

2024-11-06T14:26

2024-11-06T14:51

выборы президента сша — 2024

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дональд трамп

джо байден

камала харрис

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Победа Трампа на выборах отражает недовольство американцев итогами правления президента страны Джо Байдена, а также предвыборной программой демократической партии, предложенной Камалой Харрис, заявили в МИД России в связи с выборами в США.В МИД России также отметили, что Трамп в своей предвыборной кампании сделал ставку на действительно волнующие избирателей вопросы экономики и нелегальной миграции в противовес глобалистскому курсу Белого дома.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html

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выборы президента сша — 2024, в мире, россия, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис