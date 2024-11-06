Трамп победил на выборах в США, пишет AP
AP: Трамп победил на выборах в США, набрав 277 голосов выборщиков
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, набрав 277 голосов выборщиков, следует из прогнозов агентства Ассошиэйтед Пресс.
Согласно опубликованным данным агентства, кандидат от Демократической партии Камала Харрис набирает только 224 голоса коллегии выборщиков.
Для победы один из кандидатов должен был заручиться поддержкой не менее чем 270 из 538 голосов.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.