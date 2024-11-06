https://ria.ru/20241106/tramp-1982191842.html

Доллар при Трампе будет слабым, считает аналитик

Доллар при Трампе будет слабым, считает аналитик - РИА Новости, 06.11.2024

Доллар при Трампе будет слабым, считает аналитик

Доллар на форексе, несмотря на текущий уверенный рост, при президентстве Дональда Трампа будет слабым в долгосрочном плане, также валюта США может потерять... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:41

2024-11-06T13:41

2024-11-06T13:51

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Доллар на форексе, несмотря на текущий уверенный рост, при президентстве Дональда Трампа будет слабым в долгосрочном плане, также валюта США может потерять позиции на мировом рынке расчетов, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на фоне новостей о высоковероятной победе Трампа подскочил ночью с уровня 103,5 пункта до 105,31 пункта (+1,7%) в районе 9.40 мск, после чего сполз в район 104,8 пункта. Этот рост обусловлен устранением предвыборной неопределенности, полагает Суверов."В то же время Трамп является сторонником снижения налогов, следствием чего станет рост госдолга и соответственно – дефицит бюджета. Это будет играть против доллара на форексе. Первая реакция в виде роста доллара временная, и на "долгосроке" валюта США будет слабеть", - говорит эксперт.Кроме того, при Трампе высок риск активизации торговых войн США не только с Китаем, но и с ЕС, который, несмотря на ослабление в последние годы, также является экономическим конкурентом Америки, отмечает Суверов. "В этих условиях роль доллара в качестве лидера мировых расчетов может ослабнуть, поскольку страны будут отказываться от использования валюты страны-конкурента", - добавляет эксперт.

https://ria.ru/20241106/kiev-1982187510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, выборы президента сша — 2024, дональд трамп