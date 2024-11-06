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Доллар при Трампе будет слабым, считает аналитик - РИА Новости, 06.11.2024
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13:41 06.11.2024 (обновлено: 13:51 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982191842.html
Доллар при Трампе будет слабым, считает аналитик
Доллар при Трампе будет слабым, считает аналитик - РИА Новости, 06.11.2024
Доллар при Трампе будет слабым, считает аналитик
Доллар на форексе, несмотря на текущий уверенный рост, при президентстве Дональда Трампа будет слабым в долгосрочном плане, также валюта США может потерять... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:41
2024-11-06T13:51
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Доллар на форексе, несмотря на текущий уверенный рост, при президентстве Дональда Трампа будет слабым в долгосрочном плане, также валюта США может потерять позиции на мировом рынке расчетов, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на фоне новостей о высоковероятной победе Трампа подскочил ночью с уровня 103,5 пункта до 105,31 пункта (+1,7%) в районе 9.40 мск, после чего сполз в район 104,8 пункта. Этот рост обусловлен устранением предвыборной неопределенности, полагает Суверов."В то же время Трамп является сторонником снижения налогов, следствием чего станет рост госдолга и соответственно – дефицит бюджета. Это будет играть против доллара на форексе. Первая реакция в виде роста доллара временная, и на "долгосроке" валюта США будет слабеть", - говорит эксперт.Кроме того, при Трампе высок риск активизации торговых войн США не только с Китаем, но и с ЕС, который, несмотря на ослабление в последние годы, также является экономическим конкурентом Америки, отмечает Суверов. "В этих условиях роль доллара в качестве лидера мировых расчетов может ослабнуть, поскольку страны будут отказываться от использования валюты страны-конкурента", - добавляет эксперт.
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в мире, сша, выборы президента сша — 2024, дональд трамп
В мире, США, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп
Доллар при Трампе будет слабым, считает аналитик

Аналитик Суверов: доллар будет слабым при Трампе в долгосрочном плане

© AP Photo / Matt RourkeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Дональд Трамп
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Доллар на форексе, несмотря на текущий уверенный рост, при президентстве Дональда Трампа будет слабым в долгосрочном плане, также валюта США может потерять позиции на мировом рынке расчетов, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Дональд Трамп с супругой Меланией во время встречи со сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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Вчера, 13:22
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на фоне новостей о высоковероятной победе Трампа подскочил ночью с уровня 103,5 пункта до 105,31 пункта (+1,7%) в районе 9.40 мск, после чего сполз в район 104,8 пункта. Этот рост обусловлен устранением предвыборной неопределенности, полагает Суверов.
"В то же время Трамп является сторонником снижения налогов, следствием чего станет рост госдолга и соответственно – дефицит бюджета. Это будет играть против доллара на форексе. Первая реакция в виде роста доллара временная, и на "долгосроке" валюта США будет слабеть", - говорит эксперт.
Кроме того, при Трампе высок риск активизации торговых войн США не только с Китаем, но и с ЕС, который, несмотря на ослабление в последние годы, также является экономическим конкурентом Америки, отмечает Суверов. "В этих условиях роль доллара в качестве лидера мировых расчетов может ослабнуть, поскольку страны будут отказываться от использования валюты страны-конкурента", - добавляет эксперт.
 
В миреСШАВыборы президента США — 2024Дональд Трамп
 
 
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