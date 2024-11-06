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Трамп одержал победу на выборах, сообщил CNN - РИА Новости, 06.11.2024
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13:39 06.11.2024 (обновлено: 15:32 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982191463.html
Трамп одержал победу на выборах, сообщил CNN
Трамп одержал победу на выборах, сообщил CNN - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп одержал победу на выборах, сообщил CNN
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США, набрав более 270 голосов выборщиков, следует из прогнозов телеканала CNN. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:39
2024-11-06T15:32
сша
в мире
вашингтон (штат)
камала харрис
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
флорида
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США, набрав более 270 голосов выборщиков, следует из прогнозов телеканала CNN.Телеканал CNN сообщил, что Трамп получил 276 голосов выборщиков и поддержку 51% избирателей.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
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сша, в мире, вашингтон (штат), камала харрис, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, флорида
США, В мире, Вашингтон (штат), Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Флорида
Трамп одержал победу на выборах, сообщил CNN

CNN: Трамп одержал победу на выборах, набрав 276 голосов выборщиков

© AP Photo / Matt RourkeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США, набрав более 270 голосов выборщиков, следует из прогнозов телеканала CNN.
Телеканал CNN сообщил, что Трамп получил 276 голосов выборщиков и поддержку 51% избирателей.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
 
СШАВ миреВашингтон (штат)Камала ХаррисВыборы президента США — 2024Дональд ТрампФлорида
 
 
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