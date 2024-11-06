Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: переговорный процесс по Украине затянется после победы Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tramp-1982190753.html
Эксперт: переговорный процесс по Украине затянется после победы Трампа
Эксперт: переговорный процесс по Украине затянется после победы Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
Эксперт: переговорный процесс по Украине затянется после победы Трампа
В результате победы Дональда Трампа на выборах в США стоит ожидать предложений от новой администрации по разрешению украинского кризиса, не исключен... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:36
2024-11-06T13:36
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
алексей леонков
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982157850_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_bb4f3f087cc12027cfd6827199e6b08e.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В результате победы Дональда Трампа на выборах в США стоит ожидать предложений от новой администрации по разрешению украинского кризиса, не исключен продолжительный переговорный процесс, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. "Все мы помним предвыборную риторику Трампа, который обещал прекратить украинский кризис за 24 часа. Но мы же понимаем, что это не имеет ничего общего с реальностью. Трамп попытается заключить сделку на выгодных для США условиях. Исходя из того, какими будут предложения новой администрации, Россия и займет свою позицию", - отметил эксперт. Леонков считает, что переговоры будут очень жесткие, растянутся минимум до весны. "Несмотря на то, что наметится переговорный процесс, боевые действия в зоне спецоперации будут продолжаться, но там будут изменения. Украина будет терять свою территорию, населенный пункт за населенным пунктом. И Россия воспользуется этим шансом, чтобы освободить как можно больше территории. Территориальные уступки, которые, возможно, будет предлагать Трамп, Россия не приемлет", - убежден собеседник агентства. По его мнению, Владимир Зеленский понимал, что с приходом Трампа военная помощь со стороны США, скорее всего, сократится или прекратится совсем. "В то же время, Трамп с украинским конфликтом связывал и отношения со странами Европы, говоря им, что за членство в НАТО надо платить, но европейцы всячески уклонялись от этого. Он попытается всю грязную работу по решению украинскую кризиса напрямую перепоручить европейцам, чтобы они расплатились за этот конфликт, который они согласились поддерживать в 2022 году. Каким образом ЕС заплатит, здесь вопрос открытый", - сказал эксперт. Кроме того, Леонков предположил, что после того, как будут окончательно подведены результаты выборов, Украину могут покинуть все военные советники - прежде всего, из США, а следом уедут наемники, потому что им могут перестать платить деньги. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982174848.html
https://ria.ru/20241106/tramp-1982190389.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982157850_175:0:2874:2024_1920x0_80_0_0_feed46f32571ec319f4e0061c49eeeba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, алексей леонков, владимир зеленский, нато, евросоюз, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Алексей Леонков, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
Эксперт: переговорный процесс по Украине затянется после победы Трампа

Эксперт: Трамп захочет переговоров по Украине, но Россия на уступки не пойдет

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В результате победы Дональда Трампа на выборах в США стоит ожидать предложений от новой администрации по разрешению украинского кризиса, не исключен продолжительный переговорный процесс, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
"Все мы помним предвыборную риторику Трампа, который обещал прекратить украинский кризис за 24 часа. Но мы же понимаем, что это не имеет ничего общего с реальностью. Трамп попытается заключить сделку на выгодных для США условиях. Исходя из того, какими будут предложения новой администрации, Россия и займет свою позицию", - отметил эксперт.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Песков не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа с победой на выборах
Вчера, 12:35
Леонков считает, что переговоры будут очень жесткие, растянутся минимум до весны.
"Несмотря на то, что наметится переговорный процесс, боевые действия в зоне спецоперации будут продолжаться, но там будут изменения. Украина будет терять свою территорию, населенный пункт за населенным пунктом. И Россия воспользуется этим шансом, чтобы освободить как можно больше территории. Территориальные уступки, которые, возможно, будет предлагать Трамп, Россия не приемлет", - убежден собеседник агентства.
По его мнению, Владимир Зеленский понимал, что с приходом Трампа военная помощь со стороны США, скорее всего, сократится или прекратится совсем.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Политика Трампа обновит рекорд по госдолгу США, считает эксперт
Вчера, 13:33
"В то же время, Трамп с украинским конфликтом связывал и отношения со странами Европы, говоря им, что за членство в НАТО надо платить, но европейцы всячески уклонялись от этого. Он попытается всю грязную работу по решению украинскую кризиса напрямую перепоручить европейцам, чтобы они расплатились за этот конфликт, который они согласились поддерживать в 2022 году. Каким образом ЕС заплатит, здесь вопрос открытый", - сказал эксперт.
Кроме того, Леонков предположил, что после того, как будут окончательно подведены результаты выборов, Украину могут покинуть все военные советники - прежде всего, из США, а следом уедут наемники, потому что им могут перестать платить деньги.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампАлексей ЛеонковВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала