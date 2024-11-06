https://ria.ru/20241106/tramp-1982190753.html

Эксперт: переговорный процесс по Украине затянется после победы Трампа

Эксперт: переговорный процесс по Украине затянется после победы Трампа - РИА Новости, 06.11.2024

Эксперт: переговорный процесс по Украине затянется после победы Трампа

В результате победы Дональда Трампа на выборах в США стоит ожидать предложений от новой администрации по разрешению украинского кризиса, не исключен... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:36

2024-11-06T13:36

2024-11-06T13:36

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В результате победы Дональда Трампа на выборах в США стоит ожидать предложений от новой администрации по разрешению украинского кризиса, не исключен продолжительный переговорный процесс, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. "Все мы помним предвыборную риторику Трампа, который обещал прекратить украинский кризис за 24 часа. Но мы же понимаем, что это не имеет ничего общего с реальностью. Трамп попытается заключить сделку на выгодных для США условиях. Исходя из того, какими будут предложения новой администрации, Россия и займет свою позицию", - отметил эксперт. Леонков считает, что переговоры будут очень жесткие, растянутся минимум до весны. "Несмотря на то, что наметится переговорный процесс, боевые действия в зоне спецоперации будут продолжаться, но там будут изменения. Украина будет терять свою территорию, населенный пункт за населенным пунктом. И Россия воспользуется этим шансом, чтобы освободить как можно больше территории. Территориальные уступки, которые, возможно, будет предлагать Трамп, Россия не приемлет", - убежден собеседник агентства. По его мнению, Владимир Зеленский понимал, что с приходом Трампа военная помощь со стороны США, скорее всего, сократится или прекратится совсем. "В то же время, Трамп с украинским конфликтом связывал и отношения со странами Европы, говоря им, что за членство в НАТО надо платить, но европейцы всячески уклонялись от этого. Он попытается всю грязную работу по решению украинскую кризиса напрямую перепоручить европейцам, чтобы они расплатились за этот конфликт, который они согласились поддерживать в 2022 году. Каким образом ЕС заплатит, здесь вопрос открытый", - сказал эксперт. Кроме того, Леонков предположил, что после того, как будут окончательно подведены результаты выборов, Украину могут покинуть все военные советники - прежде всего, из США, а следом уедут наемники, потому что им могут перестать платить деньги. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982174848.html

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