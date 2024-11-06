https://ria.ru/20241106/tramp-1982190389.html
Политика Трампа обновит рекорд по госдолгу США, считает эксперт
Политика Трампа обновит рекорд по госдолгу США, считает эксперт - РИА Новости, 06.11.2024
Политика Трампа обновит рекорд по госдолгу США, считает эксперт
Если Дональд Трамп на посту президента США выполнит свои предвыборные обещания, то это приведет не к снижению госдолга страны, а к новым рекордным уровням,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:33
2024-11-06T13:33
2024-11-06T13:33
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дональд трамп
максим осадчий
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Если Дональд Трамп на посту президента США выполнит свои предвыборные обещания, то это приведет не к снижению госдолга страны, а к новым рекордным уровням, поделился мнением с РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Ранее Трамп не раз сообщал, что в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Так, он планирует ввести пошлины на товары из Китая в размере от 60% до 100%, а также общие пошлины на импорт из других стран в размере 10-20%. В сентябре Трамп сообщил о планах ввести 100%-ые пошлины на товары из тех стран, которые отказываются от расчетов в долларах. Сегодня же он также пообещал сократить госдолг США и снизить налоги. "Право-популистская политика Трампа неизбежно приведет его к очередным рекордам по наращиванию национального долга. Финансирование дефицита американского бюджета за счет печатного станка способствует дедолларизации глобальной экономики", - считает Осадчий. Он напомнил, что в 2016 году Трамп уже обещал погасить национальный долг, составлявший на тот момент около 19 триллионов долларов, "в течение восьми лет", то есть двух президентских сроков, путем пересмотра торговых соглашений и стимулирования экономического роста. "Он намеревался выплатить национальный долг за счет увеличения тарифов на импорт. Однако эта наивная протекционистская идея не сработала", - отметил эксперт. В результате за президентский срок Трампа национальный долг, наоборот, увеличился на 7,8 триллиона долларов.
https://ria.ru/20241106/kiev-1982187510.html
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экономика, сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, максим осадчий, выборы президента сша — 2024
Экономика, США, Китай, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Максим Осадчий, Выборы президента США — 2024
Политика Трампа обновит рекорд по госдолгу США, считает эксперт
Эксперт: политика Трампа приведет к новым рекордам по росту госдолга США
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Если Дональд Трамп на посту президента США выполнит свои предвыборные обещания, то это приведет не к снижению госдолга страны, а к новым рекордным уровням, поделился мнением с РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона
(10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде
и объявил о своей победе.
Ранее Трамп не раз сообщал, что в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из КНР
и других стран. Так, он планирует ввести пошлины на товары из Китая в размере от 60% до 100%, а также общие пошлины на импорт из других стран в размере 10-20%. В сентябре Трамп сообщил о планах ввести 100%-ые пошлины на товары из тех стран, которые отказываются от расчетов в долларах. Сегодня же он также пообещал сократить госдолг США и снизить налоги.
"Право-популистская политика Трампа неизбежно приведет его к очередным рекордам по наращиванию национального долга. Финансирование дефицита американского бюджета за счет печатного станка способствует дедолларизации глобальной экономики", - считает Осадчий.
Он напомнил, что в 2016 году Трамп уже обещал погасить национальный долг, составлявший на тот момент около 19 триллионов долларов, "в течение восьми лет", то есть двух президентских сроков, путем пересмотра торговых соглашений и стимулирования экономического роста. "Он намеревался выплатить национальный долг за счет увеличения тарифов на импорт. Однако эта наивная протекционистская идея не сработала", - отметил эксперт.
В результате за президентский срок Трампа национальный долг, наоборот, увеличился на 7,8 триллиона долларов.