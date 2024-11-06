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Санду поздравила Трампа с победой - РИА Новости, 06.11.2024
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13:22 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tramp-1982187341.html
Санду поздравила Трампа с победой
Санду поздравила Трампа с победой - РИА Новости, 06.11.2024
Санду поздравила Трампа с победой
Президент Молдавии Майя Санду поздравила Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, соответствующая публикация появилась на странице в соцсети Х... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:22
2024-11-06T13:22
в мире
молдавия
сша
вашингтон (штат)
майя санду
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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КИШИНЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду поздравила Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, соответствующая публикация появилась на странице в соцсети Х (Twiter). "Молдавия ценит свои отношения с Соединенными Штатами, нашим стратегическим партнером, и с нетерпением ждет углубления нашего сотрудничества ради большего процветания и безопасности для нашего народа", - отмечается в публикации Санду. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. США и Молдавия поддерживают дипломатические отношения с 1992 года, с момента признания независимости республики. В самой Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%. Оппозиция в Молдавии отмечает, что президентский мандат Санду можно считать очень уязвимым, поскольку она не пользуется поддержкой граждан внутри Молдавии.
https://ria.ru/20241106/moldaviya-1982100584.html
молдавия
сша
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в мире, молдавия, сша, вашингтон (штат), майя санду, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Молдавия, США, Вашингтон (штат), Майя Санду, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Санду поздравила Трампа с победой

Санду поздравила Трампа с победой, подчеркнув стратегическое партнерство с США

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду поздравила Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, соответствующая публикация появилась на странице в соцсети Х (Twiter).
"Молдавия ценит свои отношения с Соединенными Штатами, нашим стратегическим партнером, и с нетерпением ждет углубления нашего сотрудничества ради большего процветания и безопасности для нашего народа", - отмечается в публикации Санду.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
США и Молдавия поддерживают дипломатические отношения с 1992 года, с момента признания независимости республики.
В самой Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%. Оппозиция в Молдавии отмечает, что президентский мандат Санду можно считать очень уязвимым, поскольку она не пользуется поддержкой граждан внутри Молдавии.
Мужчина голосует во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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В миреМолдавияСШАВашингтон (штат)Майя СандуДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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