https://ria.ru/20241106/tramp-1982187341.html

Санду поздравила Трампа с победой

Санду поздравила Трампа с победой - РИА Новости, 06.11.2024

Санду поздравила Трампа с победой

Президент Молдавии Майя Санду поздравила Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, соответствующая публикация появилась на странице в соцсети Х... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:22

2024-11-06T13:22

2024-11-06T13:22

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сша

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майя санду

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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КИШИНЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду поздравила Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, соответствующая публикация появилась на странице в соцсети Х (Twiter). "Молдавия ценит свои отношения с Соединенными Штатами, нашим стратегическим партнером, и с нетерпением ждет углубления нашего сотрудничества ради большего процветания и безопасности для нашего народа", - отмечается в публикации Санду. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ. США и Молдавия поддерживают дипломатические отношения с 1992 года, с момента признания независимости республики. В самой Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%. Оппозиция в Молдавии отмечает, что президентский мандат Санду можно считать очень уязвимым, поскольку она не пользуется поддержкой граждан внутри Молдавии.

https://ria.ru/20241106/moldaviya-1982100584.html

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в мире, молдавия, сша, вашингтон (штат), майя санду, дональд трамп, выборы президента сша — 2024