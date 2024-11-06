https://ria.ru/20241106/tramp-1982185651.html
Трамп первым с XIX века избрался на пост президента США после перерыва
Трамп первым с XIX века избрался на пост президента США после перерыва - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп первым с XIX века избрался на пост президента США после перерыва
Дональд Трамп вошел в историю США, став вторым президентом, вернувшимся на пост главы государства после проигрыша на прошлых выборах. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:14
2024-11-06T13:14
2024-11-06T16:01
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп вошел в историю США, став вторым президентом, вернувшимся на пост главы государства после проигрыша на прошлых выборах. За всю историю страны из 45 президентов семь пытались вновь избраться после ухода, но до Трампа преуспел в этом только демократ Гровер Кливленд, который был избран и 22-м, и 24-м главой США (в 1884 и 1892 годах соответственно). Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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Предварительные итоги выборов в США
Корреспондент РИА Новости Сергей Попов о предварительных итогах выборов в США, совпадениях в истории и перспективах на будущее
2024-11-06T13:14
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп первым с XIX века избрался на пост президента США после перерыва
Трамп стал вторым президентом США, вернувшимся на пост главы после проигрыша