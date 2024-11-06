https://ria.ru/20241106/tramp-1982174848.html

Песков не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа с победой на выборах

Песков не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024

Песков не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа с победой на выборах

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о планах Владимира Путина поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:35

2024-11-06T12:35

2024-11-06T13:39

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владимир путин

в мире

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о планах Владимира Путина поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах президента США. "Что касается поздравления, мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном поздравлении Трампа с победой на выборах в США. Также он отметил, что в Кремле принимают во внимание данные, которые приходят из Вашингтона, но о реакции на них президента Песков ничего сказать не может.В администрации все тщательно анализируют, наблюдают за всем, а выводы будут делать по конкретным шагам, подчеркнул Песков.Дональд Трамп уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США. По данным Fox News, он набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.

https://ria.ru/20241106/ssha-1982160750.html

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Варвара Скокшина

сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, в мире, выборы президента сша — 2024