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В Кремле отказались строить предположения о дальнейшей политике Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
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12:32 06.11.2024 (обновлено: 13:04 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982174045.html
В Кремле отказались строить предположения о дальнейшей политике Трампа
В Кремле отказались строить предположения о дальнейшей политике Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
В Кремле отказались строить предположения о дальнейшей политике Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о дальнейшей политике объявившего о своей победе на выборах главы США Дональда Трампа в отношении РФ,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:32
2024-11-06T13:04
россия
дональд трамп
в мире
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о дальнейшей политике объявившего о своей победе на выборах главы США Дональда Трампа в отношении РФ, заявил, что эвентуальные рассуждения здесь неуместны.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе."Как говорят наши дипломаты, эвентуальные рассуждения здесь неуместны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о дальнейшей политике Трампа и его возможных дружественных рассуждениях.
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россия, дональд трамп, в мире, выборы президента сша — 2024
Россия, Дональд Трамп, В мире, Выборы президента США — 2024
В Кремле отказались строить предположения о дальнейшей политике Трампа

Песков назвал неуместным строить эвентуальные рассуждения о политике Трампа

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о дальнейшей политике объявившего о своей победе на выборах главы США Дональда Трампа в отношении РФ, заявил, что эвентуальные рассуждения здесь неуместны.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
"Как говорят наши дипломаты, эвентуальные рассуждения здесь неуместны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о дальнейшей политике Трампа и его возможных дружественных рассуждениях.
 
РоссияДональд ТрампВ миреВыборы президента США — 2024
 
 
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