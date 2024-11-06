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В Кремле отказались строить предположения о дальнейшей политике Трампа

В Кремле отказались строить предположения о дальнейшей политике Трампа - РИА Новости, 06.11.2024

В Кремле отказались строить предположения о дальнейшей политике Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о дальнейшей политике объявившего о своей победе на выборах главы США Дональда Трампа в отношении РФ,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:32

2024-11-06T12:32

2024-11-06T13:04

россия

дональд трамп

в мире

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о дальнейшей политике объявившего о своей победе на выборах главы США Дональда Трампа в отношении РФ, заявил, что эвентуальные рассуждения здесь неуместны.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе."Как говорят наши дипломаты, эвентуальные рассуждения здесь неуместны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о дальнейшей политике Трампа и его возможных дружественных рассуждениях.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дональд трамп, в мире, выборы президента сша — 2024