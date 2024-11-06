https://ria.ru/20241106/tramp-1982174045.html
В Кремле отказались строить предположения о дальнейшей политике Трампа
В Кремле отказались строить предположения о дальнейшей политике Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
В Кремле отказались строить предположения о дальнейшей политике Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о дальнейшей политике объявившего о своей победе на выборах главы США Дональда Трампа в отношении РФ,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:32
2024-11-06T12:32
2024-11-06T13:04
россия
дональд трамп
в мире
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139611_0:58:3066:1783_1920x0_80_0_0_d726e1131cb531cba4ab50da9af342ae.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о дальнейшей политике объявившего о своей победе на выборах главы США Дональда Трампа в отношении РФ, заявил, что эвентуальные рассуждения здесь неуместны.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе."Как говорят наши дипломаты, эвентуальные рассуждения здесь неуместны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о дальнейшей политике Трампа и его возможных дружественных рассуждениях.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139611_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_92d7c1cb6f8c6fb0524708432db3d4ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, в мире, выборы президента сша — 2024
Россия, Дональд Трамп, В мире, Выборы президента США — 2024
В Кремле отказались строить предположения о дальнейшей политике Трампа
Песков назвал неуместным строить эвентуальные рассуждения о политике Трампа