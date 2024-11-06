https://ria.ru/20241106/tramp-1982170493.html

Эксперт рассказал о панике НАТО, Европы и Зеленского из-за Трампа

Эксперт рассказал о панике НАТО, Европы и Зеленского из-за Трампа - РИА Новости, 06.11.2024

Эксперт рассказал о панике НАТО, Европы и Зеленского из-за Трампа

НАТО, Европа и Владимир Зеленский, вероятно, "в панике" от результатов выборов в США, так как в ближайшее время реализация каких-то новых проектов в США будет... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:20

2024-11-06T12:20

2024-11-06T12:20

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СЕУЛ, 6 ноя - РИА Новости. НАТО, Европа и Владимир Зеленский, вероятно, "в панике" от результатов выборов в США, так как в ближайшее время реализация каких-то новых проектов в США будет затруднена, заявил РИА Новости профессор южнокорейского университета Чунан Ли Хе Чжон. "США практически полностью покрывают расходы на оборону, так что сейчас НАТО и Европа, вероятно, в панике, как и сам Зеленский. Если Зеленский сможет удержаться, это будет хорошо, но, похоже, что он не сможет долго удерживать свои позиции", - отметил эксперт. Он отметил, что сейчас ключевой вопрос — согласие Украины на территориальные уступки, согласно целям Москвы. "Цель США — поддержать Зеленского в реализации всех его планов, но уже в самих США начинают понимать, что это не совсем реалистичная задача", - пояснил Ли Хе Чжон. Эксперт подчеркнул, что позиции старой и новой администраций США по Украине будут сильно расходиться, поэтому "реализация новых проектов или политики будет затруднена". "Вся тяжесть давления ляжет на Зеленского", - заявил профессор. Отрыв Дональда Трампа от Камалы Харрис на выборах президента США превышает 5 миллионов голосов избирателей на общенациональном уровне, сообщает Ассошиэйтед Пресс на основе подсчитанных бюллетеней. По данным агентства, республиканец набирает уже более 68,5 миллиона голосов избирателей, в то время как кандидат от демократов - только 63,4 миллиона голосов. Спикер палаты представителей Майк Джонсон уже заявил, что Трамп становится избранным президентом США. -0-

https://ria.ru/20241106/zelenskij-1982137946.html

https://ria.ru/20241106/zelenskiy-1982159885.html

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в мире, сша, европа, украина, владимир зеленский, дональд трамп, камала харрис, нато, выборы президента сша — 2024