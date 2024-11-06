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Эксперт рассказал о панике НАТО, Европы и Зеленского из-за Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
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12:20 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tramp-1982170493.html
Эксперт рассказал о панике НАТО, Европы и Зеленского из-за Трампа
Эксперт рассказал о панике НАТО, Европы и Зеленского из-за Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
Эксперт рассказал о панике НАТО, Европы и Зеленского из-за Трампа
НАТО, Европа и Владимир Зеленский, вероятно, "в панике" от результатов выборов в США, так как в ближайшее время реализация каких-то новых проектов в США будет... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:20
2024-11-06T12:20
в мире
сша
европа
украина
владимир зеленский
дональд трамп
камала харрис
нато
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СЕУЛ, 6 ноя - РИА Новости. НАТО, Европа и Владимир Зеленский, вероятно, "в панике" от результатов выборов в США, так как в ближайшее время реализация каких-то новых проектов в США будет затруднена, заявил РИА Новости профессор южнокорейского университета Чунан Ли Хе Чжон. "США практически полностью покрывают расходы на оборону, так что сейчас НАТО и Европа, вероятно, в панике, как и сам Зеленский. Если Зеленский сможет удержаться, это будет хорошо, но, похоже, что он не сможет долго удерживать свои позиции", - отметил эксперт. Он отметил, что сейчас ключевой вопрос — согласие Украины на территориальные уступки, согласно целям Москвы. "Цель США — поддержать Зеленского в реализации всех его планов, но уже в самих США начинают понимать, что это не совсем реалистичная задача", - пояснил Ли Хе Чжон. Эксперт подчеркнул, что позиции старой и новой администраций США по Украине будут сильно расходиться, поэтому "реализация новых проектов или политики будет затруднена". "Вся тяжесть давления ляжет на Зеленского", - заявил профессор. Отрыв Дональда Трампа от Камалы Харрис на выборах президента США превышает 5 миллионов голосов избирателей на общенациональном уровне, сообщает Ассошиэйтед Пресс на основе подсчитанных бюллетеней. По данным агентства, республиканец набирает уже более 68,5 миллиона голосов избирателей, в то время как кандидат от демократов - только 63,4 миллиона голосов. Спикер палаты представителей Майк Джонсон уже заявил, что Трамп становится избранным президентом США. -0-
https://ria.ru/20241106/zelenskij-1982137946.html
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в мире, сша, европа, украина, владимир зеленский, дональд трамп, камала харрис, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Камала Харрис, НАТО, Выборы президента США — 2024
Эксперт рассказал о панике НАТО, Европы и Зеленского из-за Трампа

Профессор Ли Хе Чжон: НАТО, Европа и Зеленский "в панике" от результатов выборов

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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СЕУЛ, 6 ноя - РИА Новости. НАТО, Европа и Владимир Зеленский, вероятно, "в панике" от результатов выборов в США, так как в ближайшее время реализация каких-то новых проектов в США будет затруднена, заявил РИА Новости профессор южнокорейского университета Чунан Ли Хе Чжон.
"США практически полностью покрывают расходы на оборону, так что сейчас НАТО и Европа, вероятно, в панике, как и сам Зеленский. Если Зеленский сможет удержаться, это будет хорошо, но, похоже, что он не сможет долго удерживать свои позиции", - отметил эксперт.
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Он отметил, что сейчас ключевой вопрос — согласие Украины на территориальные уступки, согласно целям Москвы.
"Цель США — поддержать Зеленского в реализации всех его планов, но уже в самих США начинают понимать, что это не совсем реалистичная задача", - пояснил Ли Хе Чжон.
Эксперт подчеркнул, что позиции старой и новой администраций США по Украине будут сильно расходиться, поэтому "реализация новых проектов или политики будет затруднена".
"Вся тяжесть давления ляжет на Зеленского", - заявил профессор.
Отрыв Дональда Трампа от Камалы Харрис на выборах президента США превышает 5 миллионов голосов избирателей на общенациональном уровне, сообщает Ассошиэйтед Пресс на основе подсчитанных бюллетеней. По данным агентства, республиканец набирает уже более 68,5 миллиона голосов избирателей, в то время как кандидат от демократов - только 63,4 миллиона голосов. Спикер палаты представителей Майк Джонсон уже заявил, что Трамп становится избранным президентом США. -0-
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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В миреСШАЕвропаУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампКамала ХаррисНАТОВыборы президента США — 2024
 
 
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