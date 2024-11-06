Захарова пошутила над Макроном после победы Трампа
Захарова посоветовала сомневавшемуся в победе Трампа Макрону сменить информатора
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону, который говорил, что согласно его информации, Дональд Трамп не победит на выборах президента США, при этом одним из первых поздравил его с победой, сменить источники информации.
"Напомню, накануне тот же Макрон сказал: "Насколько я информирован, я не думаю, что Дональд Трамп станет президентом Соединённых Штатов Америки". Видимо, те же информаторы, что и по Украине, да, Эммануэль? Президенту Франции надо менять источники информации", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.