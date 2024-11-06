https://ria.ru/20241106/tramp-1982161974.html

Захарова пошутила над Макроном после победы Трампа

Захарова пошутила над Макроном после победы Трампа - РИА Новости, 06.11.2024

Захарова пошутила над Макроном после победы Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону, который говорил, что согласно его информации, Дональд Трамп... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:53

2024-11-06T11:53

2024-11-06T11:53

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону, который говорил, что согласно его информации, Дональд Трамп не победит на выборах президента США, при этом одним из первых поздравил его с победой, сменить источники информации. "Напомню, накануне тот же Макрон сказал: "Насколько я информирован, я не думаю, что Дональд Трамп станет президентом Соединённых Штатов Америки". Видимо, те же информаторы, что и по Украине, да, Эммануэль? Президенту Франции надо менять источники информации", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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франция, дональд трамп, мария захарова, россия, эммануэль макрон, сша, в мире, выборы президента сша — 2024