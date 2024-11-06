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Захарова пошутила над Макроном после победы Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
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11:53 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tramp-1982161974.html
Захарова пошутила над Макроном после победы Трампа
Захарова пошутила над Макроном после победы Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
Захарова пошутила над Макроном после победы Трампа
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону, который говорил, что согласно его информации, Дональд Трамп... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:53
2024-11-06T11:53
франция
дональд трамп
мария захарова
россия
эммануэль макрон
сша
в мире
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону, который говорил, что согласно его информации, Дональд Трамп не победит на выборах президента США, при этом одним из первых поздравил его с победой, сменить источники информации. "Напомню, накануне тот же Макрон сказал: "Насколько я информирован, я не думаю, что Дональд Трамп станет президентом Соединённых Штатов Америки". Видимо, те же информаторы, что и по Украине, да, Эммануэль? Президенту Франции надо менять источники информации", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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франция, дональд трамп, мария захарова, россия, эммануэль макрон, сша, в мире, выборы президента сша — 2024
Франция, Дональд Трамп, Мария Захарова, Россия, Эммануэль Макрон, США, В мире, Выборы президента США — 2024
Захарова пошутила над Макроном после победы Трампа

Захарова посоветовала сомневавшемуся в победе Трампа Макрону сменить информатора

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону, который говорил, что согласно его информации, Дональд Трамп не победит на выборах президента США, при этом одним из первых поздравил его с победой, сменить источники информации.
"Напомню, накануне тот же Макрон сказал: "Насколько я информирован, я не думаю, что Дональд Трамп станет президентом Соединённых Штатов Америки". Видимо, те же информаторы, что и по Украине, да, Эммануэль? Президенту Франции надо менять источники информации", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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ФранцияДональд ТрампМария ЗахароваРоссияЭммануэль МакронСШАВ миреВыборы президента США — 2024
 
 
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