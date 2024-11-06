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Слуцкий прокомментировал победу Трампа на выборах в США - РИА Новости, 06.11.2024
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11:52 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tramp-1982161701.html
Слуцкий прокомментировал победу Трампа на выборах в США
Слуцкий прокомментировал победу Трампа на выборах в США - РИА Новости, 06.11.2024
Слуцкий прокомментировал победу Трампа на выборах в США
С победой Дональда Трампа на выборах в США есть шанс на более конструктивный подход в украинском конфликте со стороны республиканцев, считает глава комитета ГД... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:52
2024-11-06T11:52
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. С победой Дональда Трампа на выборах в США есть шанс на более конструктивный подход в украинском конфликте со стороны республиканцев, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Трамп был и остается в большой политике большим бизнесменом. Можно ли ждать изменений подходов к роли США в украинском конфликте, который начиная с 2014 года разжигала администрация демократов? Судя по предвыборной риторике (если ей все еще можно верить), команда республиканцев не собирается отправлять в топку прокси-войны против России все больше денег американских налогоплательщиков. Возможно, здесь есть шанс на более конструктивный подход", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что как только Америка перестанет "подпитывать неонацистский режим Владимира Зеленского, его падение произойдет в считанные месяцы, если не дни". "И именно это сейчас больше всего волнует европейские страны, слепо следовавшие в фарватере курса Байдена. Но настоящий шок от итогов выборов в США, конечно же, в Киеве", - отметил Слуцкий. Парламентарий добавил, что Россия в свою очередь уверено идет путем суверенного развития, обеспечивая свои национальные интересы, защищая справедливый и безопасный мир. В США прошли 5 ноября очередные всеобщие выборы. На них избирались президент, треть сената и вся палата представителей конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотировались кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую ныне Демократическую партию США Камала Харрис. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20240914/vybory-1972667197.html
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в мире, сша, америка, россия, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Россия, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Зеленский, Выборы президента США — 2024
Слуцкий прокомментировал победу Трампа на выборах в США

Слуцкий: с победой Трампа есть шанс на более конструктивный подход к Украине

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. С победой Дональда Трампа на выборах в США есть шанс на более конструктивный подход в украинском конфликте со стороны республиканцев, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Трамп был и остается в большой политике большим бизнесменом. Можно ли ждать изменений подходов к роли США в украинском конфликте, который начиная с 2014 года разжигала администрация демократов? Судя по предвыборной риторике (если ей все еще можно верить), команда республиканцев не собирается отправлять в топку прокси-войны против России все больше денег американских налогоплательщиков. Возможно, здесь есть шанс на более конструктивный подход", - сказал он РИА Новости.
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Депутат считает, что как только Америка перестанет "подпитывать неонацистский режим Владимира Зеленского, его падение произойдет в считанные месяцы, если не дни".
"И именно это сейчас больше всего волнует европейские страны, слепо следовавшие в фарватере курса Байдена. Но настоящий шок от итогов выборов в США, конечно же, в Киеве", - отметил Слуцкий.
Парламентарий добавил, что Россия в свою очередь уверено идет путем суверенного развития, обеспечивая свои национальные интересы, защищая справедливый и безопасный мир.
В США прошли 5 ноября очередные всеобщие выборы. На них избирались президент, треть сената и вся палата представителей конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотировались кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую ныне Демократическую партию США Камала Харрис.
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По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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