https://ria.ru/20241106/tramp-1982158499.html

Китайские аналитики рассказали, как победа Трампа повлияет на Украину

Китайские аналитики рассказали, как победа Трампа повлияет на Украину - РИА Новости, 06.11.2024

Китайские аналитики рассказали, как победа Трампа повлияет на Украину

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может оказать сильное влияние на ход украинского кризиса, говорится в обзоре, размещенном в аккаунте "Ню... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:38

2024-11-06T11:38

2024-11-06T11:38

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ПЕКИН, 6 ноя - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может оказать сильное влияние на ход украинского кризиса, говорится в обзоре, размещенном в аккаунте "Ню Таньцинь" в китайской соцсети WeChat, создателем аккаунта является известный журналист, заместитель главного редактора журнала Global агентства Синьхуа Лю Хун. Как отмечается в обзоре, ситуация в контексте украинского кризиса может "круто измениться" на фоне победы Трампа. Как пишут авторы, "несомненно, сейчас человеком, который больше всего страдает в своем сердце, является " Владимир Зеленский. В тексте отмечается, что США являются крупнейшей опорой для Украины, но теперь во главе этой "опоры" становится Трамп, который "не любит Зеленского". Аналитики напоминают, что одна из "коронных фраз" Трампа состоит в том, что, вступив в должность, он "положит конец украинскому конфликту в течение 24 часов". "Как можно положить (конфликту) конец? По мнению Украины, Трамп заставит Украину уступить территории в обмен на мир", - говорится в обзоре. По мнению авторов, в любом случае конфликт, "вероятно, подходит к концу". "Нет сомнений, что это окажет глубокое влияние на всю геополитику и даже на мировое устройство", - резюмируют авторы. По словам авторов обзора, если конфликт утихнет, американо-российские отношения обязательно "отскочат от дна", что, без сомнений, станет "кошмаром для Украины" и "трудноприемлемой" ситуацией для Европы. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования украинского конфликта всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982156146.html

https://ria.ru/20241106/amerika-1982107103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, владимир зеленский, лю хун, wechat, выборы президента сша — 2024