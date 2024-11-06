https://ria.ru/20241106/tramp-1982156146.html

Победа Трампа выгодна Германии, заявили в АдГ

Победа Трампа выгодна Германии, заявили в АдГ - РИА Новости, 06.11.2024

Победа Трампа выгодна Германии, заявили в АдГ

Победа кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа может заставить немецкую политическую элиту "перерезать пуповину" в отношениях с... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:32

2024-11-06T11:32

2024-11-06T15:43

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БЕРЛИН, 6 ноя – РИА Новости. Победа кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа может заставить немецкую политическую элиту "перерезать пуповину" в отношениях с США, что политически и экономически более выгодно для Германии, заявил РИА Новости зампредседателя парламентской группы по США и глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель."Победа Трампа политически более выгодна для Германии, поскольку заставила бы немецкую политическую элиту перерезать пуповину в отношениях с США, хотя и по неверным причинам. Последствия для экономики могут быть приемлемыми: быстрое урегулирование конфликта на Украине путем переговоров может снизить цены на сырьевые товары и привести к прекращению пагубных эффектов режима санкций", - сказал Вайель.В то же время депутат напомнил, что еще до начала конфликта на Украине правительство Германии никак не противодействовало санкциям, введенными Трампом летом 2017 года против введения в эксплуатацию "Северного потока - 2", а с февраля 2022 года ЕС привержен "саморазрушительной антироссийской политике"."Если немецкое правительство и при Трампе продолжит быть исполнительным посредником санкционной политики США, немецкая экономика пострадает еще больше", - подчеркнул он.Депутат считает, что немецкое государство не может, по большому счету, повлиять на условия в США в отношении принятого администрацией Джо Байдена закона о снижении инфляции, который поощряет немецкие компании к исходу из страны.Трамп, возможно, и отменит этот закон, но Берлин мог бы и сам улучшить деловой климат у себя дома, ослабив бюрократическое и налоговое давление, добавил Вайель.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, германия, украина, дональд трамп, евросоюз, выборы президента сша — 2024