Победа Трампа выгодна Германии, заявили в АдГ
Депутат АдГ: победа Трампа может снизить зависимость Германии от США
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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БЕРЛИН, 6 ноя – РИА Новости. Победа кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа может заставить немецкую политическую элиту "перерезать пуповину" в отношениях с США, что политически и экономически более выгодно для Германии, заявил РИА Новости зампредседателя парламентской группы по США и глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель.
"Победа Трампа политически более выгодна для Германии, поскольку заставила бы немецкую политическую элиту перерезать пуповину в отношениях с США, хотя и по неверным причинам. Последствия для экономики могут быть приемлемыми: быстрое урегулирование конфликта на Украине путем переговоров может снизить цены на сырьевые товары и привести к прекращению пагубных эффектов режима санкций", - сказал Вайель.
В то же время депутат напомнил, что еще до начала конфликта на Украине правительство Германии никак не противодействовало санкциям, введенными Трампом летом 2017 года против введения в эксплуатацию "Северного потока - 2", а с февраля 2022 года ЕС привержен "саморазрушительной антироссийской политике".
"Если немецкое правительство и при Трампе продолжит быть исполнительным посредником санкционной политики США, немецкая экономика пострадает еще больше", - подчеркнул он.
Депутат считает, что немецкое государство не может, по большому счету, повлиять на условия в США в отношении принятого администрацией Джо Байдена закона о снижении инфляции, который поощряет немецкие компании к исходу из страны.
Трамп, возможно, и отменит этот закон, но Берлин мог бы и сам улучшить деловой климат у себя дома, ослабив бюрократическое и налоговое давление, добавил Вайель.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.