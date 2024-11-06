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Самые яркие заявления Трампа о России и Украине - РИА Новости, 06.11.2024
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11:21 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tramp-1982152931.html
Самые яркие заявления Трампа о России и Украине
Самые яркие заявления Трампа о России и Украине - РИА Новости, 06.11.2024
Самые яркие заявления Трампа о России и Украине
Дональд Трамп, объявивший себя победителем президентских выборов в США, в ходе предвыборной кампании неоднократно делал заявления о России и Украине, в... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:21
2024-11-06T11:21
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
дмитрий медведев
джон кеннеди (политик)
высший арбитражный суд рф
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Дональд Трамп, объявивший себя победителем президентских выборов в США, в ходе предвыборной кампании неоднократно делал заявления о России и Украине, в частности, что урегулировал бы конфликт в кратчайшие сроки. РИА Новости собрали самые интересные и яркие заявления политика. Закончил бы войну за деньОдним из резонансных высказываний Трампа стало обещание остановить российско-украинский кризис всего за сутки. "Если бы я был президентом, то, говорю вам, я закончил бы эту войну за один день, на это нужно 24 часа. Я хорошо знаю (Владимира) Зеленского и хорошо знаю (президента РФ Владимира) Путина", - говорил он. Трамп также утверждал, что конфликт можно было бы предотвратить, останься он у власти после 2020 года. "Россия никогда не вошла бы на Украину, если бы я был президентом", - подчеркивал он, добавляя, что в переговорах с Путиным придерживался бы жесткой позиции. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что войну Трампу не остановить, иначе его может постигнуть судьба Джона Кеннеди. "Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK (Джон Кеннеди, англ. John F. Kennedy - ред.)", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Не буду отправлять вас сражатьсяТрамп обещал при победе на выборах не посылать американцев воевать за границу. "При мне США не вели войны. Вам не стоит отправлять детей на войну... Я не буду отправлять вас сражаться и гибнуть в глупых иностранных войнах, у которых нет конца", - сказал он. Трамп также уверял, что будет работать над тем, чтобы избежать крупного вооруженного конфликта в случае своей победы на выборах. "Мы поладим с Китаем. Мы поладим с Россией. Мы поладим со всеми", – говорил он избирателям. Тем не менее, он уже делал подобные заявления в 2016 году, но столкнулся с сопротивлением, когда конгресс вводил санкции против России. Трамп был вынужден подписывать их, не имея возможности наложить вето из-за консенсуса среди законодателей. Трамп неоднократно обвинял администрацию своего предшественника Джо Байдена в "подстрекательстве" к эскалации конфликта. "Мы никогда не были так близки к третьей мировой войне", - говорил он, комментируя глобальные последствия политики Белого дома.
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий медведев, джон кеннеди (политик), высший арбитражный суд рф, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Джон Кеннеди (политик), Высший арбитражный суд РФ, Выборы президента США — 2024
Самые яркие заявления Трампа о России и Украине

Трамп заявил, что урегулировал бы конфликт на Украине за сутки

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Дональд Трамп, объявивший себя победителем президентских выборов в США, в ходе предвыборной кампании неоднократно делал заявления о России и Украине, в частности, что урегулировал бы конфликт в кратчайшие сроки. РИА Новости собрали самые интересные и яркие заявления политика.

Закончил бы войну за день

Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита G20. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине
19 марта, 23:15
Одним из резонансных высказываний Трампа стало обещание остановить российско-украинский кризис всего за сутки.
"Если бы я был президентом, то, говорю вам, я закончил бы эту войну за один день, на это нужно 24 часа. Я хорошо знаю (Владимира) Зеленского и хорошо знаю (президента РФ Владимира) Путина", - говорил он.
Трамп также утверждал, что конфликт можно было бы предотвратить, останься он у власти после 2020 года.
"Россия никогда не вошла бы на Украину, если бы я был президентом", - подчеркивал он, добавляя, что в переговорах с Путиным придерживался бы жесткой позиции.
Путин выступает перед журналистами по итогам саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Путин оценил слова Трампа о завершении конфликта на Украине
4 июля, 17:09
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что войну Трампу не остановить, иначе его может постигнуть судьба Джона Кеннеди.
"Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK (Джон Кеннеди, англ. John F. Kennedy - ред.)", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Песков прокомментировал предвыборные обещания Трампа
1 сентября, 13:14

Не буду отправлять вас сражаться

Трамп обещал при победе на выборах не посылать американцев воевать за границу.
"При мне США не вели войны. Вам не стоит отправлять детей на войну... Я не буду отправлять вас сражаться и гибнуть в глупых иностранных войнах, у которых нет конца", - сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Песков сделал заявление о выборах в США
4 сентября, 12:40
Трамп также уверял, что будет работать над тем, чтобы избежать крупного вооруженного конфликта в случае своей победы на выборах.
"Мы поладим с Китаем. Мы поладим с Россией. Мы поладим со всеми", – говорил он избирателям.
Тем не менее, он уже делал подобные заявления в 2016 году, но столкнулся с сопротивлением, когда конгресс вводил санкции против России. Трамп был вынужден подписывать их, не имея возможности наложить вето из-за консенсуса среди законодателей.
Трамп неоднократно обвинял администрацию своего предшественника Джо Байдена в "подстрекательстве" к эскалации конфликта.
"Мы никогда не были так близки к третьей мировой войне", - говорил он, комментируя глобальные последствия политики Белого дома.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступает на предвыборных дебатах с Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Эксперт назвал подход Трампа к урегулированию на Украине неадекватным
11 сентября, 12:36
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий МедведевДжон Кеннеди (политик)Высший арбитражный суд РФВыборы президента США — 2024
 
 
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