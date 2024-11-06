https://ria.ru/20241106/tramp-1982152931.html

Самые яркие заявления Трампа о России и Украине

Самые яркие заявления Трампа о России и Украине - РИА Новости, 06.11.2024

Самые яркие заявления Трампа о России и Украине

Дональд Трамп, объявивший себя победителем президентских выборов в США, в ходе предвыборной кампании неоднократно делал заявления о России и Украине, в... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:21

2024-11-06T11:21

2024-11-06T11:21

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Дональд Трамп, объявивший себя победителем президентских выборов в США, в ходе предвыборной кампании неоднократно делал заявления о России и Украине, в частности, что урегулировал бы конфликт в кратчайшие сроки. РИА Новости собрали самые интересные и яркие заявления политика. Закончил бы войну за деньОдним из резонансных высказываний Трампа стало обещание остановить российско-украинский кризис всего за сутки. "Если бы я был президентом, то, говорю вам, я закончил бы эту войну за один день, на это нужно 24 часа. Я хорошо знаю (Владимира) Зеленского и хорошо знаю (президента РФ Владимира) Путина", - говорил он. Трамп также утверждал, что конфликт можно было бы предотвратить, останься он у власти после 2020 года. "Россия никогда не вошла бы на Украину, если бы я был президентом", - подчеркивал он, добавляя, что в переговорах с Путиным придерживался бы жесткой позиции. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что войну Трампу не остановить, иначе его может постигнуть судьба Джона Кеннеди. "Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK (Джон Кеннеди, англ. John F. Kennedy - ред.)", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Не буду отправлять вас сражатьсяТрамп обещал при победе на выборах не посылать американцев воевать за границу. "При мне США не вели войны. Вам не стоит отправлять детей на войну... Я не буду отправлять вас сражаться и гибнуть в глупых иностранных войнах, у которых нет конца", - сказал он. Трамп также уверял, что будет работать над тем, чтобы избежать крупного вооруженного конфликта в случае своей победы на выборах. "Мы поладим с Китаем. Мы поладим с Россией. Мы поладим со всеми", – говорил он избирателям. Тем не менее, он уже делал подобные заявления в 2016 году, но столкнулся с сопротивлением, когда конгресс вводил санкции против России. Трамп был вынужден подписывать их, не имея возможности наложить вето из-за консенсуса среди законодателей. Трамп неоднократно обвинял администрацию своего предшественника Джо Байдена в "подстрекательстве" к эскалации конфликта. "Мы никогда не были так близки к третьей мировой войне", - говорил он, комментируя глобальные последствия политики Белого дома.

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