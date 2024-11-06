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Генсек НАТО поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
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11:16 06.11.2024 (обновлено: 11:29 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982152125.html
Генсек НАТО поздравил Трампа с победой на выборах
Генсек НАТО поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Генсек НАТО поздравил Трампа с победой на выборах
Генсек НАТО Марк Рютте в сети X поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, заявил, что надеется на его вклад в усиление... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:16
2024-11-06T11:29
в мире
сша
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в сети X поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, заявил, что надеется на его вклад в усиление Североатлантического альянса.Примечательно, что в 2020 году после победы Джо Байдена бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в первом поздравлении избранному президенту указывал, что альянсу вместе с новым американским лидером предстоит "противостояние с Россией". В поздравлении Рютте Трампу ни Россия, ни Украина не упоминаются."Я только что поздравил Трампа с избранием на пост президента США. Его лидерство вновь будет иметь ключевое значение для сохранения силы нашего альянса. С нетерпением жду возможности снова работать с ним, чтобы продвигать мир через сильную НАТО", - написал Рютте.Ранее Рютте неоднократно заявлял, что готов работать с любым из кандидатов на президентский пост в США и выражал уверенность в том, что Америка продолжит поддерживать альянс, поскольку это представляет общий интерес.
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в мире, сша, нато, дональд трамп
В мире, США, НАТО, Дональд Трамп
Генсек НАТО поздравил Трампа с победой на выборах

Генсек НАТО поздравил Трампа с победой и выразил надежду на сотрудничество

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в сети X поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, заявил, что надеется на его вклад в усиление Североатлантического альянса.
Примечательно, что в 2020 году после победы Джо Байдена бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в первом поздравлении избранному президенту указывал, что альянсу вместе с новым американским лидером предстоит "противостояние с Россией". В поздравлении Рютте Трампу ни Россия, ни Украина не упоминаются.
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"Я только что поздравил Трампа с избранием на пост президента США. Его лидерство вновь будет иметь ключевое значение для сохранения силы нашего альянса. С нетерпением жду возможности снова работать с ним, чтобы продвигать мир через сильную НАТО", - написал Рютте.
Ранее Рютте неоднократно заявлял, что готов работать с любым из кандидатов на президентский пост в США и выражал уверенность в том, что Америка продолжит поддерживать альянс, поскольку это представляет общий интерес.
 
В миреСШАНАТОДональд Трамп
 
 
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