Генсек НАТО поздравил Трампа с победой на выборах
Генсек НАТО поздравил Трампа с победой и выразил надежду на сотрудничество
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в сети X поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, заявил, что надеется на его вклад в усиление Североатлантического альянса.
Примечательно, что в 2020 году после победы Джо Байдена бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в первом поздравлении избранному президенту указывал, что альянсу вместе с новым американским лидером предстоит "противостояние с Россией". В поздравлении Рютте Трампу ни Россия, ни Украина не упоминаются.
"Я только что поздравил Трампа с избранием на пост президента США. Его лидерство вновь будет иметь ключевое значение для сохранения силы нашего альянса. С нетерпением жду возможности снова работать с ним, чтобы продвигать мир через сильную НАТО", - написал Рютте.
Ранее Рютте неоднократно заявлял, что готов работать с любым из кандидатов на президентский пост в США и выражал уверенность в том, что Америка продолжит поддерживать альянс, поскольку это представляет общий интерес.