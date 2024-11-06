https://ria.ru/20241106/tramp-1982152125.html

Генсек НАТО поздравил Трампа с победой на выборах

Генсек НАТО поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024

Генсек НАТО поздравил Трампа с победой на выборах

Генсек НАТО Марк Рютте в сети X поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, заявил, что надеется на его вклад в усиление... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:16

2024-11-06T11:16

2024-11-06T11:29

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сша

нато

дональд трамп

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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в сети X поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, заявил, что надеется на его вклад в усиление Североатлантического альянса.Примечательно, что в 2020 году после победы Джо Байдена бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в первом поздравлении избранному президенту указывал, что альянсу вместе с новым американским лидером предстоит "противостояние с Россией". В поздравлении Рютте Трампу ни Россия, ни Украина не упоминаются."Я только что поздравил Трампа с избранием на пост президента США. Его лидерство вновь будет иметь ключевое значение для сохранения силы нашего альянса. С нетерпением жду возможности снова работать с ним, чтобы продвигать мир через сильную НАТО", - написал Рютте.Ранее Рютте неоднократно заявлял, что готов работать с любым из кандидатов на президентский пост в США и выражал уверенность в том, что Америка продолжит поддерживать альянс, поскольку это представляет общий интерес.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, нато, дональд трамп