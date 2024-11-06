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Трамп поздравил Вэнса с избранием на пост вице-президента
Трамп поздравил Вэнса с избранием на пост вице-президента - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп поздравил Вэнса с избранием на пост вице-президента
Кандидат в президенты Дональд Трамп, объявивший о своей победе на выборах в США, поздравил с победой и получением должности вице-президента своего напарника по... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:53
2024-11-06T10:53
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты Дональд Трамп, объявивший о своей победе на выборах в США, поздравил с победой и получением должности вице-президента своего напарника по президентской гонке Джей-Ди Вэнса. "Я хочу первым поздравить, теперь могу сказать, нашего избранного вице-президента Джей-Ди Вэнса. Он решительный парень, не так ли?" - заявил Трамп, выступая с обращением к сторонникам в своей резиденции во Флориде. Трансляцию мероприятия вели американские новостные каналы. Говоря о Вэнсе, Трамп отметил, что тот "отправился во вражеский лагерь" для общения с некоторыми СМИ. "Он оказался хорошим выбором", - сказал Трамп. Американские СМИ прогнозируют Трампу победу на выборах президента США. Всего второй раз в истории страны кто-то будет руководить Штатами два срока не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце 19 века. 45-й президент Трамп становится и 47-м президентом.
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в мире, сша, флорида, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп поздравил Вэнса с избранием на пост вице-президента
Трамп поздравил Вэнса с избранием на пост вице-президента по итогам выборов
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты Дональд Трамп, объявивший о своей победе на выборах в США, поздравил с победой и получением должности вице-президента своего напарника по президентской гонке Джей-Ди Вэнса.
"Я хочу первым поздравить, теперь могу сказать, нашего избранного вице-президента Джей-Ди Вэнса. Он решительный парень, не так ли?" - заявил Трамп, выступая с обращением к сторонникам в своей резиденции во Флориде
. Трансляцию мероприятия вели американские новостные каналы.
Говоря о Вэнсе, Трамп отметил, что тот "отправился во вражеский лагерь" для общения с некоторыми СМИ.
"Он оказался хорошим выбором", - сказал Трамп.
Американские СМИ прогнозируют Трампу победу на выборах президента США. Всего второй раз в истории страны кто-то будет руководить Штатами два срока не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце 19 века. 45-й президент Трамп становится и 47-м президентом.