Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о намерении положить конец войнам - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 06.11.2024 (обновлено: 15:53 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982144945.html
Трамп заявил о намерении положить конец войнам
Трамп заявил о намерении положить конец войнам - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп заявил о намерении положить конец войнам
Фаворит президентской гонки в США республиканец Дональд Трамп заявил по итогам выборов своим сторонникам, что планирует не развязывать войны, а положить им... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:53
2024-11-06T15:53
дональд трамп
в мире
сша
россия
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158885_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e205edc6c32c9ab507e716364324c0ae.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Фаворит президентской гонки в США республиканец Дональд Трамп заявил по итогам выборов своим сторонникам, что планирует не развязывать войны, а положить им конец."На протяжении четырех лет мы не знали никаких войн, за исключением поражения, которое мы нанесли ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация – ред.). Мы разгромили ИГИЛ* в рекордные сроки, однако не вели никаких войн. Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить", - сказал Трамп, выступая в ночь на среду в Мар-а-Лаго, где расположено его имение.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982143486.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трамп заявил о намерении "не развязывать войны, а положить им конец"
Кадры выступления Трампа, где он заявляет о намерении "не развязывать войны, а положить им конец". На это высказывание уже поступают ответные реакции, например, со стороны российского МИД.
2024-11-06T10:53
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158885_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ba4f3cf036e4c560b2be0e6e94c443d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, в мире, сша, россия, выборы президента сша — 2024
Дональд Трамп, В мире, США, Россия, Выборы президента США — 2024
Трамп заявил о намерении положить конец войнам

Трамп в выступлении заявил о намерении не развязывать войны, а положить им конец

Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Фаворит президентской гонки в США республиканец Дональд Трамп заявил по итогам выборов своим сторонникам, что планирует не развязывать войны, а положить им конец.
"На протяжении четырех лет мы не знали никаких войн, за исключением поражения, которое мы нанесли ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация – ред.). Мы разгромили ИГИЛ* в рекордные сроки, однако не вели никаких войн. Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить", - сказал Трамп, выступая в ночь на среду в Мар-а-Лаго, где расположено его имение.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Отношения России и США могут улучшиться при Трампе, считает депутат
Вчера, 10:49
 
Дональд ТрампВ миреСШАРоссияВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала