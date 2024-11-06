https://ria.ru/20241106/tramp-1982144945.html
Трамп заявил о намерении положить конец войнам
Трамп заявил о намерении положить конец войнам - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп заявил о намерении положить конец войнам
Фаворит президентской гонки в США республиканец Дональд Трамп заявил по итогам выборов своим сторонникам, что планирует не развязывать войны, а положить им... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:53
2024-11-06T10:53
2024-11-06T15:53
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Фаворит президентской гонки в США республиканец Дональд Трамп заявил по итогам выборов своим сторонникам, что планирует не развязывать войны, а положить им конец."На протяжении четырех лет мы не знали никаких войн, за исключением поражения, которое мы нанесли ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация – ред.). Мы разгромили ИГИЛ* в рекордные сроки, однако не вели никаких войн. Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить", - сказал Трамп, выступая в ночь на среду в Мар-а-Лаго, где расположено его имение.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982143486.html
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Трамп заявил о намерении "не развязывать войны, а положить им конец"
Кадры выступления Трампа, где он заявляет о намерении "не развязывать войны, а положить им конец".
На это высказывание уже поступают ответные реакции, например, со стороны российского МИД.
2024-11-06T10:53
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дональд трамп, в мире, сша, россия, выборы президента сша — 2024
Дональд Трамп, В мире, США, Россия, Выборы президента США — 2024
Трамп заявил о намерении положить конец войнам
Трамп в выступлении заявил о намерении не развязывать войны, а положить им конец