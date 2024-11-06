https://ria.ru/20241106/tramp-1982143486.html

Отношения России и США могут улучшиться при Трампе, считает депутат

Отношения России и США могут улучшиться при Трампе, считает депутат - РИА Новости, 06.11.2024

Отношения России и США могут улучшиться при Трампе, считает депутат

С избранием Дональда Трампа президентом США отношения с Россией могут стать немного теплее, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T10:49

2024-11-06T10:49

2024-11-06T11:04

политика

россия

сша

дональд трамп

америка

майк джонсон

госдума рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982137254_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e1e662178fdb2afbde4cbb618e92763.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. С избранием Дональда Трампа президентом США отношения с Россией могут стать немного теплее, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").По последним данным, кандидат от республиканцев Дональд Трамп выигрывает выборы президента США, спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил его избранным главой государства."Говоря о победе Трампа, важно не забывать, что любой американский президент служит в первую очередь своей стране. Никто в Белом доме, разумеется, не будет всерьез учитывать интересы жителей России или других государств. Можно надеяться, что наши отношения с США станут немного теплее — но именно немного. Такая надежда всегда уместна в отношениях с любыми лидерами, и первое лицо Америки не исключение", - сказал Толмачев.По словам депутата, "большая игра" продолжится вне зависимости от того, кто займет кресло президента США.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982132916.html

россия

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, сша, дональд трамп, америка, майк джонсон, госдума рф, единая россия