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Отношения России и США могут улучшиться при Трампе, считает депутат - РИА Новости, 06.11.2024
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10:49 06.11.2024 (обновлено: 11:04 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982143486.html
Отношения России и США могут улучшиться при Трампе, считает депутат
Отношения России и США могут улучшиться при Трампе, считает депутат - РИА Новости, 06.11.2024
Отношения России и США могут улучшиться при Трампе, считает депутат
С избранием Дональда Трампа президентом США отношения с Россией могут стать немного теплее, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:49
2024-11-06T11:04
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. С избранием Дональда Трампа президентом США отношения с Россией могут стать немного теплее, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").По последним данным, кандидат от республиканцев Дональд Трамп выигрывает выборы президента США, спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил его избранным главой государства."Говоря о победе Трампа, важно не забывать, что любой американский президент служит в первую очередь своей стране. Никто в Белом доме, разумеется, не будет всерьез учитывать интересы жителей России или других государств. Можно надеяться, что наши отношения с США станут немного теплее — но именно немного. Такая надежда всегда уместна в отношениях с любыми лидерами, и первое лицо Америки не исключение", - сказал Толмачев.По словам депутата, "большая игра" продолжится вне зависимости от того, кто займет кресло президента США.
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политика, россия, сша, дональд трамп, америка, майк джонсон, госдума рф, единая россия
Политика, Россия, США, Дональд Трамп, Америка, Майк Джонсон, Госдума РФ, Единая Россия
Отношения России и США могут улучшиться при Трампе, считает депутат

Депутат Толмачев: отношения США с Россией могут стать теплее при Трампе

© Getty Images / Chip SomodevillaКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Getty Images / Chip Somodevilla
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. С избранием Дональда Трампа президентом США отношения с Россией могут стать немного теплее, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").
По последним данным, кандидат от республиканцев Дональд Трамп выигрывает выборы президента США, спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил его избранным главой государства.
"Говоря о победе Трампа, важно не забывать, что любой американский президент служит в первую очередь своей стране. Никто в Белом доме, разумеется, не будет всерьез учитывать интересы жителей России или других государств. Можно надеяться, что наши отношения с США станут немного теплее — но именно немного. Такая надежда всегда уместна в отношениях с любыми лидерами, и первое лицо Америки не исключение", - сказал Толмачев.
По словам депутата, "большая игра" продолжится вне зависимости от того, кто займет кресло президента США.
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