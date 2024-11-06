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Отрыв Трампа от Харрис превысил пять миллионов голосов - РИА Новости, 06.11.2024
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10:48 06.11.2024 (обновлено: 10:55 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982142672.html
Отрыв Трампа от Харрис превысил пять миллионов голосов
Отрыв Трампа от Харрис превысил пять миллионов голосов - РИА Новости, 06.11.2024
Отрыв Трампа от Харрис превысил пять миллионов голосов
Отрыв Дональда Трампа от Камалы Харрис на выборах президента США превышает 5 миллионов голосов избирателей на общенациональном уровне, сообщает Ассошиэйтед... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:48
2024-11-06T10:55
в мире
сша
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Отрыв Дональда Трампа от Камалы Харрис на выборах президента США превышает 5 миллионов голосов избирателей на общенациональном уровне, сообщает Ассошиэйтед Пресс на основе подсчитанных бюллетеней.По данным агентства, республиканец набирает уже более 68,5 миллиона голоса избирателей в то время, как кандидат от демократов только 63,4 миллиона голосов.Ранее телеканал Fox News объявил Трампа победителем президентских выборов в США на основе своих прогнозов, согласно которым он набирает 277 голосов коллегии выборщиков из общего числе в 538.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982132916.html
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, камала харрис
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис
Отрыв Трампа от Харрис превысил пять миллионов голосов

AP: отрыв Трампа от Харрис превысил пять миллионов голосов

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Отрыв Дональда Трампа от Камалы Харрис на выборах президента США превышает 5 миллионов голосов избирателей на общенациональном уровне, сообщает Ассошиэйтед Пресс на основе подсчитанных бюллетеней.
По данным агентства, республиканец набирает уже более 68,5 миллиона голоса избирателей в то время, как кандидат от демократов только 63,4 миллиона голосов.
Ранее телеканал Fox News объявил Трампа победителем президентских выборов в США на основе своих прогнозов, согласно которым он набирает 277 голосов коллегии выборщиков из общего числе в 538.
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В миреСШАДональд ТрампВыборы президента США — 2024Камала Харрис
 
 
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