https://ria.ru/20241106/tramp-1982142672.html

Отрыв Трампа от Харрис превысил пять миллионов голосов

Отрыв Трампа от Харрис превысил пять миллионов голосов - РИА Новости, 06.11.2024

Отрыв Трампа от Харрис превысил пять миллионов голосов

Отрыв Дональда Трампа от Камалы Харрис на выборах президента США превышает 5 миллионов голосов избирателей на общенациональном уровне, сообщает Ассошиэйтед... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T10:48

2024-11-06T10:48

2024-11-06T10:55

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камала харрис

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Отрыв Дональда Трампа от Камалы Харрис на выборах президента США превышает 5 миллионов голосов избирателей на общенациональном уровне, сообщает Ассошиэйтед Пресс на основе подсчитанных бюллетеней.По данным агентства, республиканец набирает уже более 68,5 миллиона голоса избирателей в то время, как кандидат от демократов только 63,4 миллиона голосов.Ранее телеканал Fox News объявил Трампа победителем президентских выборов в США на основе своих прогнозов, согласно которым он набирает 277 голосов коллегии выборщиков из общего числе в 538.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982132916.html

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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, камала харрис