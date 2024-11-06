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Трамп оценил количество голосов, которое он получит по итогам выборов
Трамп оценил количество голосов, которое он получит по итогам выборов - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп оценил количество голосов, которое он получит по итогам выборов
По оценкам кандидата в президенты США Дональда Трампа, на этих выборах он получит в общей сложности более 315 основных избирателей на фоне 270, необходимых для... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:44
2024-11-06T10:44
2024-11-06T10:50
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дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. По оценкам кандидата в президенты США Дональда Трампа, на этих выборах он получит в общей сложности более 315 основных избирателей на фоне 270, необходимых для избрания президентом, об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в штате Флорида. "Северная Каролина, Джорджия, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Невада, Аризона, Аляска... Как много замечательных мест, которые мне очень нравятся. Всего у нас будет более 315 выборщиков", - сказал он перечисляя штаты, в которых, по его мнению, он победил. Как свидетельствует прогноз Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Всего второй раз в истории страны кто-то будет руководить Штатами два срока не подряд, первым был Гровер Кливленд в конце 19 века. А проигравшая Трампу Камала Харрис 6 января следующего года будет утверждать результаты выборов и победу соперника в конгрессе как председатель сената.
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в мире, сша, флорида, джорджия, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Джорджия, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп оценил количество голосов, которое он получит по итогам выборов
Трамп заявил, что на выборах получит более 315 основных избирателей