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Трамп оценил количество голосов, которое он получит по итогам выборов

Трамп оценил количество голосов, которое он получит по итогам выборов - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп оценил количество голосов, которое он получит по итогам выборов

По оценкам кандидата в президенты США Дональда Трампа, на этих выборах он получит в общей сложности более 315 основных избирателей на фоне 270, необходимых для... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T10:44

2024-11-06T10:44

2024-11-06T10:50

в мире

сша

флорида

джорджия

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. По оценкам кандидата в президенты США Дональда Трампа, на этих выборах он получит в общей сложности более 315 основных избирателей на фоне 270, необходимых для избрания президентом, об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в штате Флорида. "Северная Каролина, Джорджия, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Невада, Аризона, Аляска... Как много замечательных мест, которые мне очень нравятся. Всего у нас будет более 315 выборщиков", - сказал он перечисляя штаты, в которых, по его мнению, он победил. Как свидетельствует прогноз Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Всего второй раз в истории страны кто-то будет руководить Штатами два срока не подряд, первым был Гровер Кливленд в конце 19 века. А проигравшая Трампу Камала Харрис 6 января следующего года будет утверждать результаты выборов и победу соперника в конгрессе как председатель сената.

сша

флорида

джорджия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, флорида, джорджия, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024