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Республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, считает Трамп - РИА Новости, 06.11.2024
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10:37 06.11.2024 (обновлено: 10:40 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982138117.html
Республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, считает Трамп
Республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, считает Трамп - РИА Новости, 06.11.2024
Республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, считает Трамп
Объявивший себя избранным президентом США Дональд Трамп заявил, что республиканцы по результатам выборов в конгресс получат контроль над сенатом и палатой... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:37
2024-11-06T10:40
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Объявивший себя избранным президентом США Дональд Трамп заявил, что республиканцы по результатам выборов в конгресс получат контроль над сенатом и палатой представителей."Мы вернули контроль над сенатом", - заявил Трамп сторонникам во Флориде.Он заявил, что Республиканская партия сохранит контроль над палатой представителей, таким образом возглавив конгресс.Как сообщалось, американские СМИ прогнозируют Трампу победу на выборах президента США. Всего второй раз в истории страны кто-то будет руководить Штатами два срока не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце 19 века. 45 президент Трамп становится и 47 президентом. А проигравшая Трампу Камала Харрис 6 января следующего года будет утверждать результаты выборов и победу соперника в конгрессе как председатель сената.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, считает Трамп

Трамп: республиканцы выиграют большинство в сенате

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Объявивший себя избранным президентом США Дональд Трамп заявил, что республиканцы по результатам выборов в конгресс получат контроль над сенатом и палатой представителей.
"Мы вернули контроль над сенатом", - заявил Трамп сторонникам во Флориде.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
Он заявил, что Республиканская партия сохранит контроль над палатой представителей, таким образом возглавив конгресс.
Как сообщалось, американские СМИ прогнозируют Трампу победу на выборах президента США. Всего второй раз в истории страны кто-то будет руководить Штатами два срока не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце 19 века. 45 президент Трамп становится и 47 президентом. А проигравшая Трампу Камала Харрис 6 января следующего года будет утверждать результаты выборов и победу соперника в конгрессе как председатель сената.
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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