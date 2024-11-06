https://ria.ru/20241106/tramp-1982138117.html
Республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, считает Трамп
Республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, считает Трамп - РИА Новости, 06.11.2024
Республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, считает Трамп
Объявивший себя избранным президентом США Дональд Трамп заявил, что республиканцы по результатам выборов в конгресс получат контроль над сенатом и палатой... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:37
2024-11-06T10:37
2024-11-06T10:40
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982137791_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_60e148c1ecbcbe06660eb1940be6d2f3.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Объявивший себя избранным президентом США Дональд Трамп заявил, что республиканцы по результатам выборов в конгресс получат контроль над сенатом и палатой представителей."Мы вернули контроль над сенатом", - заявил Трамп сторонникам во Флориде.Он заявил, что Республиканская партия сохранит контроль над палатой представителей, таким образом возглавив конгресс.Как сообщалось, американские СМИ прогнозируют Трампу победу на выборах президента США. Всего второй раз в истории страны кто-то будет руководить Штатами два срока не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце 19 века. 45 президент Трамп становится и 47 президентом. А проигравшая Трампу Камала Харрис 6 января следующего года будет утверждать результаты выборов и победу соперника в конгрессе как председатель сената.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982137791_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_85411f83dfecaa0706d85ad11b9bcb5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, считает Трамп
Трамп: республиканцы выиграют большинство в сенате