https://ria.ru/20241106/tramp-1982138117.html

Республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, считает Трамп

Республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, считает Трамп - РИА Новости, 06.11.2024

Республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, считает Трамп

Объявивший себя избранным президентом США Дональд Трамп заявил, что республиканцы по результатам выборов в конгресс получат контроль над сенатом и палатой... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T10:37

2024-11-06T10:37

2024-11-06T10:40

в мире

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Объявивший себя избранным президентом США Дональд Трамп заявил, что республиканцы по результатам выборов в конгресс получат контроль над сенатом и палатой представителей."Мы вернули контроль над сенатом", - заявил Трамп сторонникам во Флориде.Он заявил, что Республиканская партия сохранит контроль над палатой представителей, таким образом возглавив конгресс.Как сообщалось, американские СМИ прогнозируют Трампу победу на выборах президента США. Всего второй раз в истории страны кто-то будет руководить Штатами два срока не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце 19 века. 45 президент Трамп становится и 47 президентом. А проигравшая Трампу Камала Харрис 6 января следующего года будет утверждать результаты выборов и победу соперника в конгрессе как председатель сената.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп