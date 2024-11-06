https://ria.ru/20241106/tramp-1982137098.html
Трамп пообещал, что его правление станет поистине золотой эпохой
Трамп пообещал, что его правление станет поистине золотой эпохой - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп пообещал, что его правление станет поистине золотой эпохой
Фаворит президентской гонки в США республиканец Дональд Трамп заявил по итогам выборов своим сторонникам, что его правление станет "золотой эпохой" в... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:32
2024-11-06T10:32
2024-11-06T10:39
сша
дональд трамп
в мире
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982088906_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d7e90e0731c88f9ab43c61c47bf58c5a.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя окт – РИА Новости. Фаворит президентской гонки в США республиканец Дональд Трамп заявил по итогам выборов своим сторонникам, что его правление станет "золотой эпохой" в американской истории."Это станет поистине золотым веком для США", - сказал Трамп, выступая в ночь на среду в Мар-а-Лаго, где расположено его имение.Политик добавил, что расценивает свой результат на выборах как "политическую победу, которую прежде не видела история США".
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982088906_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_e092ff35542222f5334ce3686257789f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, в мире, выборы президента сша — 2024
США, Дональд Трамп, В мире, Выборы президента США — 2024
Трамп пообещал, что его правление станет поистине золотой эпохой
Трамп пообещал, что его правление станет поистине золотой эпохой в истории США
ВАШИНГТОН, 6 ноя окт – РИА Новости. Фаворит президентской гонки в США республиканец Дональд Трамп заявил по итогам выборов своим сторонникам, что его правление станет "золотой эпохой" в американской истории.
"Это станет поистине золотым веком для США", - сказал Трамп, выступая в ночь на среду в Мар-а-Лаго, где расположено его имение.
Политик добавил, что расценивает свой результат на выборах как "политическую победу, которую прежде не видела история США".