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Трамп пообещал, что его правление станет поистине золотой эпохой

Трамп пообещал, что его правление станет поистине золотой эпохой - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп пообещал, что его правление станет поистине золотой эпохой

Фаворит президентской гонки в США республиканец Дональд Трамп заявил по итогам выборов своим сторонникам, что его правление станет "золотой эпохой" в... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T10:32

2024-11-06T10:32

2024-11-06T10:39

сша

дональд трамп

в мире

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя окт – РИА Новости. Фаворит президентской гонки в США республиканец Дональд Трамп заявил по итогам выборов своим сторонникам, что его правление станет "золотой эпохой" в американской истории."Это станет поистине золотым веком для США", - сказал Трамп, выступая в ночь на среду в Мар-а-Лаго, где расположено его имение.Политик добавил, что расценивает свой результат на выборах как "политическую победу, которую прежде не видела история США".

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сша, дональд трамп, в мире, выборы президента сша — 2024