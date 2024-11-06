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Трамп пообещал, что его правление станет поистине золотой эпохой - РИА Новости, 06.11.2024
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10:32 06.11.2024 (обновлено: 10:39 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982137098.html
Трамп пообещал, что его правление станет поистине золотой эпохой
Трамп пообещал, что его правление станет поистине золотой эпохой - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп пообещал, что его правление станет поистине золотой эпохой
Фаворит президентской гонки в США республиканец Дональд Трамп заявил по итогам выборов своим сторонникам, что его правление станет "золотой эпохой" в... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:32
2024-11-06T10:39
сша
дональд трамп
в мире
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя окт – РИА Новости. Фаворит президентской гонки в США республиканец Дональд Трамп заявил по итогам выборов своим сторонникам, что его правление станет "золотой эпохой" в американской истории."Это станет поистине золотым веком для США", - сказал Трамп, выступая в ночь на среду в Мар-а-Лаго, где расположено его имение.Политик добавил, что расценивает свой результат на выборах как "политическую победу, которую прежде не видела история США".
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сша, дональд трамп, в мире, выборы президента сша — 2024
США, Дональд Трамп, В мире, Выборы президента США — 2024
Трамп пообещал, что его правление станет поистине золотой эпохой

Трамп пообещал, что его правление станет поистине золотой эпохой в истории США

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя окт – РИА Новости. Фаворит президентской гонки в США республиканец Дональд Трамп заявил по итогам выборов своим сторонникам, что его правление станет "золотой эпохой" в американской истории.
"Это станет поистине золотым веком для США", - сказал Трамп, выступая в ночь на среду в Мар-а-Лаго, где расположено его имение.
Политик добавил, что расценивает свой результат на выборах как "политическую победу, которую прежде не видела история США".
 
СШАДональд ТрампВ миреВыборы президента США — 2024
 
 
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