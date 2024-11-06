https://ria.ru/20241106/tramp-1982136872.html
Трамп назвал свой результат на выборах историческим
Трамп назвал свой результат на выборах историческим - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп назвал свой результат на выборах историческим
Фаворит президентской гонки в США республиканец Дональд Трамп объявил свой результат на выборах историческим. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:31
2024-11-06T10:31
2024-11-06T10:45
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ВАШИНГТОН, 6 ноя окт – РИА Новости. Фаворит президентской гонки в США республиканец Дональд Трамп объявил свой результат на выборах историческим.Выступая в ночь на среду в Мар-а-Лаго, где расположено его имение, политик отметил, что расценивает свой результат на выборах как "политическую победу, которую прежде не видела история США".
https://ria.ru/20241106/tramp-1982138117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп назвал свой результат на выборах историческим
Трамп назвал свой результат на выборах победой, которую не знала история США