https://ria.ru/20241106/tramp-1982136148.html

Трамп начал речь перед сторонниками после выборов

Трамп начал речь перед сторонниками после выборов - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп начал речь перед сторонниками после выборов

Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в среду на фоне прогнозов о своей победе в выборах США назвал свое консервативное движение Make America... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T10:30

2024-11-06T10:30

2024-11-06T10:47

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в среду на фоне прогнозов о своей победе в выборах США назвал свое консервативное движение Make America Great Again (MAGA) величайшим политическим движением в истории США.Трамп по итогам борьбы за президентский пост вышел для обращения к сторонникам в своем предвыборном штабе в Палм-Бич и начал речь с благодарности в адрес движения, подчеркнув, что MAGA - "движение, подобного которому никто никогда не видел, и, честно говоря, это, я считаю, величайшее политическое движение всех времен". "В этой стране никогда не было ничего подобного", - добавил он.Американские СМИ прогнозируют Трампу победу на выборах президента США. Всего второй раз в истории страны кто-то будет руководить Штатами два срока не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце 19 века. 45 президент Трамп становится и 47 президентом. А возможно проигравшая Трампу Камала Харрис 6 января следующего года будет утверждать результаты выборов и победу соперника в конгрессе как председатель сената.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982132916.html

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сша, выборы президента сша — 2024, в мире, дональд трамп, камала харрис