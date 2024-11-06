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Австрийский канцлер поздравил Трампа с победой на выборах
Австрийский канцлер поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Австрийский канцлер поздравил Трампа с победой на выборах
Канцлер Австрии Карл Нехаммер поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, отметив, что Штаты - важный стратегический партнер республики. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:27
2024-11-06T10:27
2024-11-06T10:55
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ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, отметив, что Штаты - важный стратегический партнер республики."Поздравления Дональду Трампу с победой на выборах. Соединенные Штаты - важный стратегический партнер Австрии. Мы надеемся на дальнейшее расширение и укрепление наших трансатлантических отношений, чтобы вместе успешно решать глобальные проблемы", - написал Нехаммер в своем аккаунте в соцсети Х.
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Флорида, Австрия, В мире, Карл Нехаммер, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, США
Австрийский канцлер поздравил Трампа с победой на выборах
Австрийский канцлер Карл Нехаммер поздравил Трампа с победой на выборах в США