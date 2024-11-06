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Сторонники Трампа пустились в пляс на фоне сообщений о его победе - РИА Новости, 06.11.2024
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10:22 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tramp-1982132916.html
Сторонники Трампа пустились в пляс на фоне сообщений о его победе
Сторонники Трампа пустились в пляс на фоне сообщений о его победе - РИА Новости, 06.11.2024
Сторонники Трампа пустились в пляс на фоне сообщений о его победе
Сторонники республиканского кандидата в президента США Дональда Трампа, собравшиеся возле его башни в Нью-Йорке, пустились в пляс на фоне предсказаний СМИ о его РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:22
2024-11-06T10:22
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники республиканского кандидата в президента США Дональда Трампа, собравшиеся возле его башни в Нью-Йорке, пустились в пляс на фоне предсказаний СМИ о его победе, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ предрек Трампу победу в президентской гонке в США, газета The Hill и телеканал Fox News также выступили с подобными заявлениями. Около 02.00 (10.00 мск) сторонники Трампа, ожидавшие результатов выборов возле его башни в Нью-Йорке, принялись танцевать под излюбленную песню экс-президента YMCA, скандировать MAGA и прочие кричалки в поддержку республиканца. Собравшихся всячески поддерживают водители автомобилей, сигналя небольшой толпе. Те в ответ продолжают скандировать кричалки в поддержку Трампа. Сейчас возле башни Трампа остаются порядка двух-трех десятков его сторонников, не считая журналистов. Толпу оттеснили на параллельную сторону дороги от башни. Как свидетельствует прогноз Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах.
https://ria.ru/20241017/amerika-1978370801.html
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Пустились в пляс: реакция сторонников Трампа на ход президентских выборов
Пустились в пляс: реакция сторонников Трампа на ход президентских выборов
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Сторонники Трампа пустились в пляс на фоне сообщений о его победе

Сторонники Трампа пустились в пляс на фоне предсказаний СМИ о его победе

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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники республиканского кандидата в президента США Дональда Трампа, собравшиеся возле его башни в Нью-Йорке, пустились в пляс на фоне предсказаний СМИ о его победе, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ предрек Трампу победу в президентской гонке в США, газета The Hill и телеканал Fox News также выступили с подобными заявлениями.
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Около 02.00 (10.00 мск) сторонники Трампа, ожидавшие результатов выборов возле его башни в Нью-Йорке, принялись танцевать под излюбленную песню экс-президента YMCA, скандировать MAGA и прочие кричалки в поддержку республиканца.
Собравшихся всячески поддерживают водители автомобилей, сигналя небольшой толпе. Те в ответ продолжают скандировать кричалки в поддержку Трампа.
Сейчас возле башни Трампа остаются порядка двух-трех десятков его сторонников, не считая журналистов. Толпу оттеснили на параллельную сторону дороги от башни.
Как свидетельствует прогноз Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах.
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