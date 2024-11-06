https://ria.ru/20241106/tramp-1982132916.html

Сторонники Трампа пустились в пляс на фоне сообщений о его победе

Сторонники Трампа пустились в пляс на фоне сообщений о его победе - РИА Новости, 06.11.2024

Сторонники Трампа пустились в пляс на фоне сообщений о его победе

Сторонники республиканского кандидата в президента США Дональда Трампа, собравшиеся возле его башни в Нью-Йорке, пустились в пляс на фоне предсказаний СМИ о его РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T10:22

2024-11-06T10:22

2024-11-06T10:22

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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники республиканского кандидата в президента США Дональда Трампа, собравшиеся возле его башни в Нью-Йорке, пустились в пляс на фоне предсказаний СМИ о его победе, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ предрек Трампу победу в президентской гонке в США, газета The Hill и телеканал Fox News также выступили с подобными заявлениями. Около 02.00 (10.00 мск) сторонники Трампа, ожидавшие результатов выборов возле его башни в Нью-Йорке, принялись танцевать под излюбленную песню экс-президента YMCA, скандировать MAGA и прочие кричалки в поддержку республиканца. Собравшихся всячески поддерживают водители автомобилей, сигналя небольшой толпе. Те в ответ продолжают скандировать кричалки в поддержку Трампа. Сейчас возле башни Трампа остаются порядка двух-трех десятков его сторонников, не считая журналистов. Толпу оттеснили на параллельную сторону дороги от башни. Как свидетельствует прогноз Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах.

https://ria.ru/20241017/amerika-1978370801.html

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Пустились в пляс: реакция сторонников Трампа на ход президентских выборов Пустились в пляс: реакция сторонников Трампа на ход президентских выборов 2024-11-06T10:22 true PT0M12S

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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, выборы президента сша — 2024