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Штаб Трампа прокомментировал успех на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
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10:13 06.11.2024 (обновлено: 10:28 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982131333.html
Штаб Трампа прокомментировал успех на выборах
Штаб Трампа прокомментировал успех на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Штаб Трампа прокомментировал успех на выборах
Команда кандидата в президенты США Дональда Трампа, несмотря на уверенность в его победе, не ожидала, что он сможет набрать такое количество голосов, сообщает... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:13
2024-11-06T10:28
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Команда кандидата в президенты США Дональда Трампа, несмотря на уверенность в его победе, не ожидала, что он сможет набрать такое количество голосов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на советников кампании республиканца.Как свидетельствует прогноз Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах."Многочисленные советники кампании (Трампа - ред.) не ожидали, что его результаты его побед (в штатах - ред.) будут хоть сколько-нибудь близки к цифрам сегодня вечером", - говорится в сообщении.Как пишет телеканал, команда кампании Трампа при открытии избирательных участков и начале голосования чувствовала себя "уверенно".Спикер Палаты представителей ранее объявил Трампа избранным президентом США.
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выборы президента сша — 2024, сша, дональд трамп, в мире
Выборы президента США — 2024, США, Дональд Трамп, В мире
Штаб Трампа прокомментировал успех на выборах

В штабе Трампа заявили, что не ожидали таких успешных результатов

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Команда кандидата в президенты США Дональда Трампа, несмотря на уверенность в его победе, не ожидала, что он сможет набрать такое количество голосов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на советников кампании республиканца.
Как свидетельствует прогноз Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах.
"Многочисленные советники кампании (Трампа - ред.) не ожидали, что его результаты его побед (в штатах - ред.) будут хоть сколько-нибудь близки к цифрам сегодня вечером", - говорится в сообщении.
Как пишет телеканал, команда кампании Трампа при открытии избирательных участков и начале голосования чувствовала себя "уверенно".
Спикер Палаты представителей ранее объявил Трампа избранным президентом США.
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