https://ria.ru/20241106/tramp-1982131333.html

Штаб Трампа прокомментировал успех на выборах

Штаб Трампа прокомментировал успех на выборах - РИА Новости, 06.11.2024

Штаб Трампа прокомментировал успех на выборах

Команда кандидата в президенты США Дональда Трампа, несмотря на уверенность в его победе, не ожидала, что он сможет набрать такое количество голосов, сообщает... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T10:13

2024-11-06T10:13

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Команда кандидата в президенты США Дональда Трампа, несмотря на уверенность в его победе, не ожидала, что он сможет набрать такое количество голосов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на советников кампании республиканца.Как свидетельствует прогноз Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах."Многочисленные советники кампании (Трампа - ред.) не ожидали, что его результаты его побед (в штатах - ред.) будут хоть сколько-нибудь близки к цифрам сегодня вечером", - говорится в сообщении.Как пишет телеканал, команда кампании Трампа при открытии избирательных участков и начале голосования чувствовала себя "уверенно".Спикер Палаты представителей ранее объявил Трампа избранным президентом США.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982132916.html

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выборы президента сша — 2024, сша, дональд трамп, в мире