https://ria.ru/20241106/tramp-1982127867.html
Филиппо назвал победу Трампа разгромной
Филиппо назвал победу Трампа разгромной - РИА Новости, 06.11.2024
Филиппо назвал победу Трампа разгромной
Кандидат в президенты США Дональд Трамп одержал разгромную победу на выборах, это стало победой патриотизма над глобализмом, заявил французский политик, лидер... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:59
2024-11-06T09:59
2024-11-06T10:08
дональд трамп
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ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп одержал разгромную победу на выборах, это стало победой патриотизма над глобализмом, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Разгромная победа Трампа! И более того, он побеждает в сенате! Победа патриотизма над глобализмом. Победа свободы перед лицом цензуры. Победа мира против ястребов. Победа правды над коррупцией. Победа национального суверенитета над империей!", - написал Филиппо в соцсети X.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.Как свидетельствует прогноз Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах.
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дональд трамп, в мире, сша, аризона, висконсин, флориан филиппо
Дональд Трамп, В мире, США, Аризона, Висконсин, Флориан Филиппо
Филиппо назвал победу Трампа разгромной
Политик Филиппо заявил о разгромной победе Трампа