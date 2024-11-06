https://ria.ru/20241106/tramp-1982127867.html

Филиппо назвал победу Трампа разгромной

Филиппо назвал победу Трампа разгромной - РИА Новости, 06.11.2024

Филиппо назвал победу Трампа разгромной

Кандидат в президенты США Дональд Трамп одержал разгромную победу на выборах, это стало победой патриотизма над глобализмом, заявил французский политик, лидер... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:59

2024-11-06T09:59

2024-11-06T10:08

дональд трамп

в мире

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висконсин

флориан филиппо

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ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп одержал разгромную победу на выборах, это стало победой патриотизма над глобализмом, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Разгромная победа Трампа! И более того, он побеждает в сенате! Победа патриотизма над глобализмом. Победа свободы перед лицом цензуры. Победа мира против ястребов. Победа правды над коррупцией. Победа национального суверенитета над империей!", - написал Филиппо в соцсети X.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.Как свидетельствует прогноз Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах.

https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html

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