https://ria.ru/20241106/tramp-1982126881.html

Президент Сальвадора поздравил Трампа с победой на выборах

Президент Сальвадора поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024

Президент Сальвадора поздравил Трампа с победой на выборах

Президент Сальвадора Найиб Букеле одним из первых лидеров стран поздравил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:53

2024-11-06T09:53

2024-11-06T10:01

сальвадор

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле одним из первых лидеров стран поздравил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах."Поздравления избранному президенту США Дональду Трампу", - написал Букеле на своей странице в соцсети Х.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.Как свидетельствует прогноз Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

сальвадор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сальвадор, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире