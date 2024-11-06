Рейтинг@Mail.ru
Президент Сальвадора поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 06.11.2024 (обновлено: 10:01 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982126881.html
Президент Сальвадора поздравил Трампа с победой на выборах
Президент Сальвадора поздравил Трампа с победой на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Президент Сальвадора поздравил Трампа с победой на выборах
Президент Сальвадора Найиб Букеле одним из первых лидеров стран поздравил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:53
2024-11-06T10:01
сальвадор
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982055560_0:113:3070:1840_1920x0_80_0_0_7aec51658a9c1bab6bff30195b24810e.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле одним из первых лидеров стран поздравил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах."Поздравления избранному президенту США Дональду Трампу", - написал Букеле на своей странице в соцсети Х.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.Как свидетельствует прогноз Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
сальвадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982055560_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c494a6ff0f0c25ffa754c2ddd3b53df7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сальвадор, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
Сальвадор, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
Президент Сальвадора поздравил Трампа с победой на выборах

Президент Сальвадора одним из первых поздравил Трампа с победой на выборах

© AP Photo / Chet StrangeСотрудники избирательной комиссии проверяют бюллетени
Сотрудники избирательной комиссии проверяют бюллетени - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Chet Strange
Сотрудники избирательной комиссии проверяют бюллетени
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле одним из первых лидеров стран поздравил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах.
"Поздравления избранному президенту США Дональду Трампу", - написал Букеле на своей странице в соцсети Х.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Как свидетельствует прогноз Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах.
 
СальвадорДональд ТрампВыборы президента США — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала