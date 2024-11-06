https://ria.ru/20241106/tramp-1982125524.html

СМИ: большинство американцев считают, что взгляды Трампа слишком крайние

СМИ: большинство американцев считают, что взгляды Трампа слишком крайние - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ: большинство американцев считают, что взгляды Трампа слишком крайние

Незначительно больше американских избирателей считают, что взгляды кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа чересчур крайние, по сравнению с РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:49

2024-11-06T09:49

2024-11-06T09:49

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Незначительно больше американских избирателей считают, что взгляды кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа чересчур крайние, по сравнению с теми, кто считает то же самое в отношении его соперницы кандидата от демократов Камалы Харрис, свидетельствуют данные exit poll телеканала NBC. "Чуть большая доля избирателей по всей стране заявила, что Трамп является слишком крайним (во взглядах - ред.), по сравнению с теми, кто сказал то же самое о Харрис", - говорится в материале. Согласно результатам данных exit poll, 54% опрошенных согласились с тезисом о том, что Трамп является слишком крайним в своих взглядах, в то время как то же самое о Харрис сказали 46% опрошенных избирателей. При этом среди сторонников Трампа 13% считают, что его взгляды носят слишком крайний характер, тогда как среди сторонников Харрис такое мнение о ней выразили лишь 4% избирателей. На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Согласно последним подсчетам телеканала NBC News, Трамп набирает 246 голосов выборщиков, значительно опережая Харрис со 189 голосами. Для победы кандидату в президенты США нужно получить голоса 270 выборщиков из 538.

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в мире, сша, аризона, висконсин, дональд трамп, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024