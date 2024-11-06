СМИ: большинство американцев считают, что взгляды Трампа слишком крайние
Exit poll: большинство американцев считают, что взгляды Трампа слишком крайние
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Незначительно больше американских избирателей считают, что взгляды кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа чересчур крайние, по сравнению с теми, кто считает то же самое в отношении его соперницы кандидата от демократов Камалы Харрис, свидетельствуют данные exit poll телеканала NBC.
"Чуть большая доля избирателей по всей стране заявила, что Трамп является слишком крайним (во взглядах - ред.), по сравнению с теми, кто сказал то же самое о Харрис", - говорится в материале.
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди американцев
30 августа, 01:02
Согласно результатам данных exit poll, 54% опрошенных согласились с тезисом о том, что Трамп является слишком крайним в своих взглядах, в то время как то же самое о Харрис сказали 46% опрошенных избирателей.
При этом среди сторонников Трампа 13% считают, что его взгляды носят слишком крайний характер, тогда как среди сторонников Харрис такое мнение о ней выразили лишь 4% избирателей.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Согласно последним подсчетам телеканала NBC News, Трамп набирает 246 голосов выборщиков, значительно опережая Харрис со 189 голосами. Для победы кандидату в президенты США нужно получить голоса 270 выборщиков из 538.