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СМИ: большинство американцев считают, что взгляды Трампа слишком крайние - РИА Новости, 06.11.2024
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09:49 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tramp-1982125524.html
СМИ: большинство американцев считают, что взгляды Трампа слишком крайние
СМИ: большинство американцев считают, что взгляды Трампа слишком крайние - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ: большинство американцев считают, что взгляды Трампа слишком крайние
Незначительно больше американских избирателей считают, что взгляды кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа чересчур крайние, по сравнению с РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:49
2024-11-06T09:49
в мире
сша
аризона
висконсин
дональд трамп
камала харрис
nbc
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Незначительно больше американских избирателей считают, что взгляды кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа чересчур крайние, по сравнению с теми, кто считает то же самое в отношении его соперницы кандидата от демократов Камалы Харрис, свидетельствуют данные exit poll телеканала NBC. "Чуть большая доля избирателей по всей стране заявила, что Трамп является слишком крайним (во взглядах - ред.), по сравнению с теми, кто сказал то же самое о Харрис", - говорится в материале. Согласно результатам данных exit poll, 54% опрошенных согласились с тезисом о том, что Трамп является слишком крайним в своих взглядах, в то время как то же самое о Харрис сказали 46% опрошенных избирателей. При этом среди сторонников Трампа 13% считают, что его взгляды носят слишком крайний характер, тогда как среди сторонников Харрис такое мнение о ней выразили лишь 4% избирателей. На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Согласно последним подсчетам телеканала NBC News, Трамп набирает 246 голосов выборщиков, значительно опережая Харрис со 189 голосами. Для победы кандидату в президенты США нужно получить голоса 270 выборщиков из 538.
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в мире, сша, аризона, висконсин, дональд трамп, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Висконсин, Дональд Трамп, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024
СМИ: большинство американцев считают, что взгляды Трампа слишком крайние

Exit poll: большинство американцев считают, что взгляды Трампа слишком крайние

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Незначительно больше американских избирателей считают, что взгляды кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа чересчур крайние, по сравнению с теми, кто считает то же самое в отношении его соперницы кандидата от демократов Камалы Харрис, свидетельствуют данные exit poll телеканала NBC.
"Чуть большая доля избирателей по всей стране заявила, что Трамп является слишком крайним (во взглядах - ред.), по сравнению с теми, кто сказал то же самое о Харрис", - говорится в материале.
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди американцев
30 августа, 01:02
Согласно результатам данных exit poll, 54% опрошенных согласились с тезисом о том, что Трамп является слишком крайним в своих взглядах, в то время как то же самое о Харрис сказали 46% опрошенных избирателей.
При этом среди сторонников Трампа 13% считают, что его взгляды носят слишком крайний характер, тогда как среди сторонников Харрис такое мнение о ней выразили лишь 4% избирателей.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Согласно последним подсчетам телеканала NBC News, Трамп набирает 246 голосов выборщиков, значительно опережая Харрис со 189 голосами. Для победы кандидату в президенты США нужно получить голоса 270 выборщиков из 538.
 
В миреСШААризонаВисконсинДональд ТрампКамала ХаррисNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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