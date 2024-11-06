https://ria.ru/20241106/tramp-1982125436.html

Fox News: Трамп набирает нужное для победы число голосов выборщиков

Fox News: Трамп набирает нужное для победы число голосов выборщиков - РИА Новости, 06.11.2024

Fox News: Трамп набирает нужное для победы число голосов выборщиков

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах президента США,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:49

2024-11-06T09:49

2024-11-06T10:08

сша

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах президента США, свидетельствует прогноз Fox News.Согласно опубликованным данным телеканала, его соперница от Демократической партии Камала Харрис набирает только 226 голосов коллегии выборщиков.Для победы один из кандидатов должен был заручиться поддержкой не менее чем 270 из 538 голосов.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241106/amerika-1982107103.html

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сша, выборы президента сша — 2024