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Трамп получил больше голосов от людей младше 30 лет, показал опрос - РИА Новости, 06.11.2024
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09:42 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/tramp-1982123180.html
Трамп получил больше голосов от людей младше 30 лет, показал опрос
Трамп получил больше голосов от людей младше 30 лет, показал опрос - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп получил больше голосов от людей младше 30 лет, показал опрос
Кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп получил больше голосов от молодых людей младше 30 лет, чем все предыдущие претенденты на... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:42
2024-11-06T09:42
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп получил больше голосов от молодых людей младше 30 лет, чем все предыдущие претенденты на высший пост от его партии с 2008 года, сообщает телеканал NBC News после опроса американских избирателей в рамках exit poll. "Трамп, похоже, наберет больше голосов (от избирателей - ред.) младше 30 лет, чем любой другой республиканский кандидат в президенты с 2008 года", - отмечает телеканал. Согласно данным NBC News, 47% молодых людей младше 30 лет отдают предпочтение экс-президенту, тогда как на всех предыдущих выборах уровень поддержки республиканских кандидатов среди этой категории избирателей не превышал 37%. При этом кандидат на высший пост от демократов Камалу Харрис выбирают 49% из опрошенных этой группы. Как показал exit poll, проведенный NBC News, поддержка среди женщин младше 30 лет по-прежнему остается на стороне Харрис. Так, ее поддерживают 62% этой категории избирателей против 36% у ее соперника. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, сша, аризона, висконсин, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Висконсин, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп получил больше голосов от людей младше 30 лет, показал опрос

NBC News: Трамп получил больше голосов от молодых людей младше 30 лет

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп получил больше голосов от молодых людей младше 30 лет, чем все предыдущие претенденты на высший пост от его партии с 2008 года, сообщает телеканал NBC News после опроса американских избирателей в рамках exit poll.
"Трамп, похоже, наберет больше голосов (от избирателей - ред.) младше 30 лет, чем любой другой республиканский кандидат в президенты с 2008 года", - отмечает телеканал.
Согласно данным NBC News, 47% молодых людей младше 30 лет отдают предпочтение экс-президенту, тогда как на всех предыдущих выборах уровень поддержки республиканских кандидатов среди этой категории избирателей не превышал 37%. При этом кандидат на высший пост от демократов Камалу Харрис выбирают 49% из опрошенных этой группы.
Как показал exit poll, проведенный NBC News, поддержка среди женщин младше 30 лет по-прежнему остается на стороне Харрис. Так, ее поддерживают 62% этой категории избирателей против 36% у ее соперника.
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреСШААризонаВисконсинДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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