https://ria.ru/20241106/tramp-1982121119.html

Газета Hill прогнозирует победу Трампа

Газета Hill прогнозирует победу Трампа - РИА Новости, 06.11.2024

Газета Hill прогнозирует победу Трампа

Американская газета Hill сообщила в среду, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп набрал достаточное количество голосов выборщиков для победы РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:35

2024-11-06T09:35

2024-11-06T09:50

сша

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Американская газета Hill сообщила в среду, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп набрал достаточное количество голосов выборщиков для победы на выборах в США.Совместный счетчик газеты с сервисом прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ, прогнозирует победу Трампа в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, и на Аляске, штате, где выборы завершились позднее всего. Таким образом Трамп набирает 270 голосов выборщиков, а кандидат в президенты от демократов Камала Харрис 213 голосов.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире