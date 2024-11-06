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Газета Hill прогнозирует победу Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
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09:35 06.11.2024 (обновлено: 09:50 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982121119.html
Газета Hill прогнозирует победу Трампа
Газета Hill прогнозирует победу Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
Газета Hill прогнозирует победу Трампа
Американская газета Hill сообщила в среду, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп набрал достаточное количество голосов выборщиков для победы РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:35
2024-11-06T09:50
сша
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Американская газета Hill сообщила в среду, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп набрал достаточное количество голосов выборщиков для победы на выборах в США.Совместный счетчик газеты с сервисом прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ, прогнозирует победу Трампа в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, и на Аляске, штате, где выборы завершились позднее всего. Таким образом Трамп набирает 270 голосов выборщиков, а кандидат в президенты от демократов Камала Харрис 213 голосов.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
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сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
Газета Hill прогнозирует победу Трампа

Газета Hill прогнозирует победу Трампа на выборах в США

© Getty Images / Brandon BellВыборы в США
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Getty Images / Brandon Bell
Выборы в США
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Американская газета Hill сообщила в среду, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп набрал достаточное количество голосов выборщиков для победы на выборах в США.
Совместный счетчик газеты с сервисом прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ, прогнозирует победу Трампа в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, и на Аляске, штате, где выборы завершились позднее всего. Таким образом Трамп набирает 270 голосов выборщиков, а кандидат в президенты от демократов Камала Харрис 213 голосов.
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В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
 
СШАДональд ТрампВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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