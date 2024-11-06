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Decision Desk HQ прогнозирует победу Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
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09:26 06.11.2024 (обновлено: 10:18 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982116632.html
Decision Desk HQ прогнозирует победу Трампа
Decision Desk HQ прогнозирует победу Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
Decision Desk HQ прогнозирует победу Трампа
Авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ предрекает кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу победу... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:26
2024-11-06T10:18
сша
в мире
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя окт – РИА Новости. Авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ предрекает кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу победу в гонке за пост главы государства."Штаб-квартира Decision Desk прогнозирует, что бывший президент Дональд Трамп (от Республиканской партии) набрал достаточно голосов выборщиков, чтобы победить на президентских выборах", - говорится в обнародованном заявлении интернет-ресурса.В 2020 году Decision Desk HQ стал первым ресурсом, опубликовавшим верный прогноз относительно победы на выборах демократа Джо Байдена.
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сша, в мире, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Decision Desk HQ прогнозирует победу Трампа

Сервис прогнозирования Decision Desk предрекает победу Трампу

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя окт – РИА Новости. Авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ предрекает кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу победу в гонке за пост главы государства.
"Штаб-квартира Decision Desk прогнозирует, что бывший президент Дональд Трамп (от Республиканской партии) набрал достаточно голосов выборщиков, чтобы победить на президентских выборах", - говорится в обнародованном заявлении интернет-ресурса.
В 2020 году Decision Desk HQ стал первым ресурсом, опубликовавшим верный прогноз относительно победы на выборах демократа Джо Байдена.
 
СШАВ миреДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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