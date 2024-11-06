https://ria.ru/20241106/tramp-1982116632.html

Decision Desk HQ прогнозирует победу Трампа

Decision Desk HQ прогнозирует победу Трампа - РИА Новости, 06.11.2024

Decision Desk HQ прогнозирует победу Трампа

Авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ предрекает кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу победу... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:26

2024-11-06T09:26

2024-11-06T10:18

сша

в мире

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя окт – РИА Новости. Авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ предрекает кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу победу в гонке за пост главы государства."Штаб-квартира Decision Desk прогнозирует, что бывший президент Дональд Трамп (от Республиканской партии) набрал достаточно голосов выборщиков, чтобы победить на президентских выборах", - говорится в обнародованном заявлении интернет-ресурса.В 2020 году Decision Desk HQ стал первым ресурсом, опубликовавшим верный прогноз относительно победы на выборах демократа Джо Байдена.

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сша, в мире, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024