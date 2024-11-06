https://ria.ru/20241106/tramp-1982116632.html
Decision Desk HQ прогнозирует победу Трампа
Decision Desk HQ прогнозирует победу Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
Decision Desk HQ прогнозирует победу Трампа
Авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ предрекает кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу победу... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:26
2024-11-06T09:26
2024-11-06T10:18
сша
в мире
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b397a96d32e62710338461be3eb19474.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя окт – РИА Новости. Авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ предрекает кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу победу в гонке за пост главы государства."Штаб-квартира Decision Desk прогнозирует, что бывший президент Дональд Трамп (от Республиканской партии) набрал достаточно голосов выборщиков, чтобы победить на президентских выборах", - говорится в обнародованном заявлении интернет-ресурса.В 2020 году Decision Desk HQ стал первым ресурсом, опубликовавшим верный прогноз относительно победы на выборах демократа Джо Байдена.
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0e3d2d8fe24de610cefc32b34adb34ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Decision Desk HQ прогнозирует победу Трампа
Сервис прогнозирования Decision Desk предрекает победу Трампу