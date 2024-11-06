Рейтинг@Mail.ru
Трамп достиг отметки в 267 голосов, сообщает Fox News - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 06.11.2024 (обновлено: 09:28 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/tramp-1982116230.html
Трамп достиг отметки в 267 голосов, сообщает Fox News
Трамп достиг отметки в 267 голосов, сообщает Fox News - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп достиг отметки в 267 голосов, сообщает Fox News
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп достиг отметки в 267 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270 голосов,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:23
2024-11-06T09:28
в мире
дональд трамп
сша
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976730863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0b735030459f457ad032de498697011.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп достиг отметки в 267 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270 голосов, свидетельствует прогноз Fox News.Согласно опубликованным прогнозным значениям, кандидат от Демпартии Камала Харрис набирает только 216 голосов коллегии выборщиков.Для победы один из кандидатов должен заручиться поддержкой 270 из 538 голосов.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976730863_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11bd357f346c12f8139e8b9667b7de1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша, выборы президента сша — 2024
В мире, Дональд Трамп, США, Выборы президента США — 2024
Трамп достиг отметки в 267 голосов, сообщает Fox News

Fox News: Трамп достиг отметки в 267 голосов из необходимых для победы 270

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп достиг отметки в 267 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270 голосов, свидетельствует прогноз Fox News.
Согласно опубликованным прогнозным значениям, кандидат от Демпартии Камала Харрис набирает только 216 голосов коллегии выборщиков.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
Для победы один из кандидатов должен заручиться поддержкой 270 из 538 голосов.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреДональд ТрампСШАВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала