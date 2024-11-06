https://ria.ru/20241106/tramp-1982116230.html

Трамп достиг отметки в 267 голосов, сообщает Fox News

Трамп достиг отметки в 267 голосов, сообщает Fox News - РИА Новости, 06.11.2024

Трамп достиг отметки в 267 голосов, сообщает Fox News

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп достиг отметки в 267 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270 голосов,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:23

2024-11-06T09:23

2024-11-06T09:28

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп достиг отметки в 267 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270 голосов, свидетельствует прогноз Fox News.Согласно опубликованным прогнозным значениям, кандидат от Демпартии Камала Харрис набирает только 216 голосов коллегии выборщиков.Для победы один из кандидатов должен заручиться поддержкой 270 из 538 голосов.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дональд трамп, сша, выборы президента сша — 2024