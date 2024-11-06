https://ria.ru/20241106/tramp-1982116230.html
Трамп достиг отметки в 267 голосов, сообщает Fox News
Трамп достиг отметки в 267 голосов, сообщает Fox News - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп достиг отметки в 267 голосов, сообщает Fox News
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп достиг отметки в 267 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270 голосов,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:23
2024-11-06T09:23
2024-11-06T09:28
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп достиг отметки в 267 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270 голосов, свидетельствует прогноз Fox News.Согласно опубликованным прогнозным значениям, кандидат от Демпартии Камала Харрис набирает только 216 голосов коллегии выборщиков.Для победы один из кандидатов должен заручиться поддержкой 270 из 538 голосов.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, сша, выборы президента сша — 2024
В мире, Дональд Трамп, США, Выборы президента США — 2024
Трамп достиг отметки в 267 голосов, сообщает Fox News
Fox News: Трамп достиг отметки в 267 голосов из необходимых для победы 270